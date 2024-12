‘El Hormiguero’ vive un incidente al tirar camisetas de la selección al público: “¡Se va a quemar!”

Tras la visita de ayer de Antonio Orozco, El Hormiguero ha sacado su lado más deportivo este miércoles para recibir al futbolista José Luis Mato, conocido como Joselu. Un deportista que se alzó campeón de la Eurocopa 2024 con la Selección Española de Fútbol, y que tras haber pasado por el Real Madrid, en la actualidad milita en el Al-Gharafa S.C. de la Liga de Qatar.

Su antiguo equipo es noticia hoy. Y es que el club merenguese impuso 3-0 al Pachuca mexicano para alzar su cuarta Copa Intercontinental, en un evento deportivo que se ha visto en Telecinco. Y esto le ha permitido reencontrarse en Qatar con los que fueron sus compañeros. “Fue un reencuentro muy especial, me alegré cuando me enteré que van a jugar la final ahí. Daba la sensación de que no me había ido”, relataba. Y apuntaba que para sus compañeros también fue importante verle animando “y así han conseguido el título”.

Tras bromear Pablo Motos sobre la poca empatía que tiene la gente con los futbolistas “porque ganáis mucha pasta” y no se tiene en cuenta el sufrimiento del campo de juego, Joselu se deshizo en halagos hacia Kylian Mbappé. “Ha jugado dos finales ha logrado dos títulos europeos. En el Real Madrid se le ha fichado para ganar títulos y lo está haciendo”.

“¿Has hablado con Florentino?”, quiso saber Pablo Motos. “Es una persona muy importante para mí en el fútbol, y en el Madrid sobre todo. Siempre tengo palabras de agradecimiento para él”, afirmaba el invitado, que definió al Real Madrid como “el mejor equipo del mundo”. “El Madrid Se ha identificado por tener los mejores jugadores del mundo”, añadía, gozoso por sentirse parte de esa historia.

Antes de continuar la entrevista, Joselu quiso hacer una pausa para hacerle a Pablo Motos un regalo: una camiseta de la selección española. “Va dedicada y todo”, le apuntaba. Y, además, también tenía regalos para el público: dos camisetas de la Roja y balones. Así, sacó dos bolsas con pelotas que fueron tirando Pablo y él al azar, y luego llegó el turno de repartir las camisetas, que eran solo dos.

Joselu propuso tirar las camisetas “como en las bodas”, en referencia al lanzamiento del ramo: de espaldas. Así, futbolista y presentador se pusieron de espaldas al público y lanzaron las camisetas. La de Joselu la cogieron pronto, pero sucedió un incidente con la de Pablo Motos: la tiró tan alta que se quedó atrapada en un foco.

Imagen de 'El Hormiguero'.

“¡Se va a quemar!”, gritó una de las hormigas, mientras la cámara captaba la camiseta sobre el foco. “¿Hay manera de solucionar este tema?”, preguntó Pablo Motos, que pidió al miembro más alto del equipo, el regidor del plató, que la bajase con un palo. Por suerte, el trabajador, llamado Fernan, la atrapó y la acabó cogiendo un miembro del público que estaba en uno de los palcos.