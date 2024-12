Laura Fa no se corta y atiza duramente al marido de Macarena Gómez: "No se dedica a absolutamente nada"

Esta semana Espejo Público ha vuelto a tratar los abusos sexuales en el mundo del cine. Lo que ha generado una gran polémica en los últimos días, en especial tras las declaraciones de Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas en la alfombra roja de los Premios Forqué 2024.

La actriz Macarena Gómez se pronunció sobre este asunto antes de comenzar la gala de premios: "Lo que no se puede hacer es ir difamando a gente ante las cuales no existe ningún tipo de acusación. Se hace daño a la carrera profesional de muchos hombres porque se comentan muchas cosas sin ninguna prueba, o sea, que pare este movimiento".

Aldo Comas, pintor y marido de la actriz de La que se avecina, también compartió esa postura: "Hay gente que se ha suicidado. Estamos creando una caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta. Han pagado justos por pecadores", explicaba. "Muchos tíos están cagados. Id con cuidado, estamos hablando de un tema mayor", añadió Comas.

Lejos de retractarse de estas palabras, la actriz volvió a pronunciarse este lunes sobre el tema: "No todos los hombres son iguales. Ni todas las mujeres. Siempre voy a defender a un hombre. Si tú sufres algún tipo de acoso físico o psicológico que lo denuncien. Es lo único que digo. Existe en cualquier gremio. Que lo denuncien a la policía", comentaba.

Estas declaraciones han sido objeto de debate en la tertulia de Espejo Público, con opiniones dispares entre los diferentes tertulianos del programa de Susanna Griso. Carmen Lomana ha asegurado que "está en su perfecto derecho de opinar". Sin embargo, Laura Fa se ha mostrado muy en contra de sus afirmaciones.

"Tenemos que acostumbrarnos a no pedir opinión a gente que no se dedica a absolutamente nada. Me da la misma opinión que preguntarle a Aldo por los aditivos en la comida. Su opinión no cuenta para nada", explicaba la colaboradora, provocando muchas reacciones entre sus compañeros de tertulia.

"Hay cosas que no se pueden demostrar. Cosas que pasan en la intimidad acaban siendo el testimonio de uno contra el otro y no hay posibilidad de demostrar", añadía la colaboradora catalana. Espejo Público también ha repasado en los últimos días los abusos sexuales en la música y en el deporte, por lo que las reacciones seguirán produciéndose.