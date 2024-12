Le Cocó se corona ganadora de 'Drag Race España 4' en la final más especial del formato en nuestro país

Drag Race España 4 sumó otro nombre a su palmarés este domingo, 15 de noviembre. Le Cocó se proclamó ganadora de la cuarta edición del talent show de drag queens. Lo hizo tras diez semanas de intensos retos de costura, interpretación, comedia y hasta canto.

Como ya es costumbre en la versión original del formato, RuPaul's Drag Race, Atresmedia optó por organizar una final por todo lo alto, en vivo y en el teatro Príncipe Pío de Madrid. En la supuesta última entrega, el grupo de San Sebastián de los Reyes descolocaba tanto a 'reinas' como a espectadores anunciando que ese día no se conocería el nombre de la vencedora.

Así llegaban al, ya sí, último programa de la temporada tres finalistas: Chloe Vittu, Le Cocó y Vampirashian. Estas realizaron sus actuaciones individuales, que fueron valoradas por el jurado, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi. También por una histórica del programa, Alyssa Edwards, ganadora del primer RuPaul's Drag Race: Global All Stars.

En esta primera fase, Chloe Vittu fue la concursante que tuvo que despedirse del espacio de Atresplayer. De esta manera, el lipsync que sirvió de colofón fue cosa de Le Cocó y Vampirashian, al ritmo de la mítica The Winner Takes It All de ABBA. "Ahora sí, chicas, mucha suerte a las dos", avanzaba Supremme Deluxe, a punto de desvelar quién se llevaba la corona.

"La nueva superestrella drag española es... ¡Le Cocó!", exclamó la presentadora del concurso, ante una emocionadísima ya flamante ganadora de Drag Race España 4. Fue un evento en el que se reencontraron familiares, amigos, seguidores del formato y exparticipantes.

No faltaron unas palabras de agradecimiento por parte de la gran triunfadora de la noche, que quiso dedicar su premio "a todas las travestis" con la que ha compartido horas y horas de trabajo. "Esta corona y este centro se los voy a dedicar a todas y cada una de las travestis con las que he compartido tantas noches en cualquier punto de España", expresó.

"Soy lo que soy gracias a vosotras. Y siempre digo que qué sería de nosotras sin nosotras. Os quiero mucho, esto es vuestro", señaló Le Cocó, que tampoco se olvidó de su familia y su equipo: "Quiero agradecer a mi madre y a mi abuela por salvarme. A m equipo, a mis amigos que siempre están conmigo".