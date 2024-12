El inesperado zasca de 'Fiesta' a Carmen Borrego: "No hay que halagar a la gente si no es guapa"

Si hay un magacín que demuestra estar más que pegado a la actualidad, es Fiesta. El programa que presenta Emma García los fines de semana y los festivos en Telecinco continúa demostrando ser un formato vivo. Cada fin de semana García conduce este programa que aborda todas las noticias más destacadas de la prensa del corazón, poniendo el foco de atención en las celebrities y famosos más populares de nuestro país.

Emma García, así como sus colaboradores, se caracterizan por no dudar en opinar abiertamente sobre cualquier tema de la actualidad, y así lo han hecho una vez más durante este domingo, 15 de diciembre.

En las últimas semanas, Carmen Borrego ha decidido realizarse unos retoques estéticos y mostrarlos, en exclusiva, en un amplio reportaje en la revista Lecturas. Una operación de cirugía estética que se alargó siete horas y cuya principal motivación fue por parte de su hermana, Terelu Campos.

Para conseguirlo, ha confiado una vez más su doctor de confianza y con quien ya ha trabajado en varias ocasiones. De hecho, no es la primera vez que se somete a una intervención con el doctor Benito: hasta ahora, ha pasado por el quirófano con él en dos ocasiones.

Desde que Carmen se convirtió en personaje público,, ha sido conocida por someterse a diversas operaciones estéticas, algunas con resultados muy visibles. Y ahora, su nuevo rostro es la última novedad.

Sobre este nuevo cambio de imagen, Emma García y sus colaboradores, no han dudado en dar su opinión al respecto. La conversación ha salido tras mostrar a detalle una fotografía de una mujer con un retoque estético. Aunque no desvelaba a qué famosa se refería, los colaboradores comenzaron a lanzar comentarios de todo tipo intentando adivinar de quién se trataba.

"Lo que hemos visto es la zona de la boca y en donde se aprecia un cambio. Esa boca, justo esa parte de la cara, pertenece a una persona. Si veis eso, ¿pensaríais que se ha hecho algo?", ha preguntado directamente la presentadora a sus compañeros.

La respuesta ha sido un rotundo "Sí". Algunos han señalado que se puede tratar de la persona más guapa de España; en cambio, otros, han apostado por distintas celebridades como Ester Expósito. Sin embargo, el nombre de Carmen Borrego también ha salido al ruedo.

"Ay, mira. Ahora, como Carmen Borrego se ha hecho tanto retoque estético... Aunque no puede ser porque esa tez es muy lisa...", ha señalado una de las colaboradoras. A lo que Kiko Jiménez ha realizado un comentario que ha llamado la atención de los presentes: "Han dicho la persona más guapa, ¿no? Si es que Carmen Borrego, claro, apaga y vámonos... Con todo respeto".

"Para gustos colores. Pero, no, no es Carmen Borrego", ha apuntado rápidamente la presentadora de Fiesta. "No hay que halagar a la gente si no es guapa, Carmen Borrego es simpática", ha añadido el colaborador. "Qué fino estás, hijo", ha sentenciado Emma García al escuchar este último comentario.

"Pero sí, está guapísima. A ver, Carmen ha mejorado muchísimo" ha sido uno de los mensajes que los colaboradores han añadido al tema. Sin duda, este episodio refleja la dinámica sin filtros que tanto caracteriza a Fiesta.