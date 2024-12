Giro de 180 grados en 'Got Talent' tras la decisión histórica de Risto Mejide: "Agradezco a la dirección esta excepción"

Got Talent entra ya en su recta final. El concurso presentado por Santi Millán emitía este pasado sábado 14 de diciembre su última semifinal. Tras un breve parón debido al Puente de la Constitución, el formato volvía y lo hacía recordando la decisión histórica con la que Risto Mejide había paralizado el inicio de estas etapas finales. Finalmente, la organización le reveló el veredicto que había tomado sobre su deseo de cambiar su pase de oro, algo que nunca había ocurrido en las diez ediciones del formato.

Mejide quiso impugnar su pase de oro que utilizó durante la fase de audiciones. En estas galas, el publicista provocó una polémica al dárselo a Kimberly, una joven cuyo talento era entonar canciones de Taylor Swift mediante eructos. A pesar de ser un momento de lo más desagradable y que provocó que tanto Florentino Fernández, Paula Echevarría y Tamara Falcó dijesen que no, Risto Mejide sorprendía al utilizar su pase de oro, lo que le dejaba una plaza en la semifinal.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el presentador de Todo es mentira recapacitó y, en la primera semifinal, pidió a la organización cambiar su pase para otro candidato que sí lo mereciese. “Mi pase de oro lo hice con una intención mala [reconocería más tarde que era para fastidiar a Tamara Falcó], para incomodar”, expresaba al inicio de la gala.

“Creo que sería injusto que mi pase de oro fuese una actuación en la que yo he utilizado, de alguna forma, para incomodar a mi compañera. Esa no debe ser mi función, así que yo pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca”, reconocía.

Finalmente, la organización ha decidido aceptar esta decisión insólita, dándole a Mejide la opción de llevar a semifinales a un aspirante distinto a Kimberly. El catalán ha usado esa excepcionalidad con responsabilidad y llevó al grupo de baile Chibi Unity a la última semifinal. Se trata de enmendar un error, dado que el publicista lamentó haber malgastado su pase de oro cuando vio el talento que tenía este grupo de danza de urbana que venía desde Japón.

Chibi Unity en 'Got Talent'.

“Tienen talento y son diferentes. Es un número que está al nivel del décimo aniversario. Me dejaron alucinados, hasta el punto de decirles que me daba igual de dónde viniesen o cómo se llamasen”, manifestaba. Gracias a este cambio, los Chibi Unity tenían una segunda oportunidad. En la gala, han mostrado que no pensaban perderla, con una coreografía magistral que dejé boquiabierto al jurado.

Tras su actuación, Mejide no dudó en dar las gracias a la organización del programa. “Son la leche. Agradezco especialmente a la dirección de este programa que me haya permitido hacer algo que no se ha hecho en otros Got Talent del mundo. Sé que es una excepción. Espero y deseo que esta excepción haya valido la pena para todo el público”, confesó el barcelonés, provocando el aplauso en el auditorio.

Y vaya que lo aprovechó el grupo. Los Chibi Unity lograron pasar a la final gracias al apoyo masivo del público. Un giro de 180 grados en esta décima edición. Los bailarines urbanos pasaron a la final junto con Karim (apoyado por el jurado) y Paul Henry, que pasó a la última ronda gracias al pase de oro de Florentino Fernández.