Afra Blanco estalla contra la especulación inmobiliaria: "No soy comunista, sino constitucionalista"

laSexta Xplica sigue al pie del cañón en estas fiestas navideñas. Como cada sábado, el programa presentado por José Yélamo abordó los temas que van más allá de la tertulia política. Un asunto recurrente es el de la vivienda. En esta ocasión, el formato dio visibilidad a los llamados ‘desahucios invisibles’, que consisten en mudanzas forzosas por la excesiva subida de los precios de los alquileres y la agresiva irrupción de los pisos turísticos.

Por supuesto, Afra Blanco volvió a ser una de los Xplicadores más combativos de la velada. La sindicalista recordó que la Constitución Española defiende el “derecho a una vivienda digna”. De hecho, la citó para defenderse de los ataques de la bancada de los representantes de empresarios, varios dedicados a la inversión inmobiliaria.

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Alguien diría ¡comunista! No, constitucionalista. Artículo 128”, comenzó a decir en su intervención.

“Efectivamente, tenemos pisos y viviendas cerradas que participan de engrosar de manera deliberada el precio del mercado de la vivienda. Recuerdo este artículo, sobre todo para bancos, fondos buitre y grandes propietarios”, continuó para referirse a los inversores sobre vivienda y también a los políticos, pidiendo que pongan solución a la situación tanto del precio de los alquileres e hipotecas, como unos salarios demasiado bajos.

“Imaginaos que, de repente, salen los empresarios y dicen alcaldes, presidentas de comunidad autónoma, tienen ustedes que limitar el precio de alquiler de la vivienda. Alcaldes, presidentas, tienen ustedes que prohibir los alquileres turísticos en las zonas tensionadas… ¿Por qué deberían de hacer esto los empresarios? Por el artículo 35”, argumentaba la colaboradora de Espejo Público.

'laSexta Xplica'.

“Si no se empieza a actuar desde las comunidades autónomas y si no se empieza a actuar desde los ayuntamientos, ¿qué dice el artículo 35? Pues que el salario tiene que ser suficiente. ¿A día de hoy, lo es? Lo acabamos de ver. No, no es suficiente”, proseguía, para terminar su discurso con un potente alegato.

Ellos verán. Ellos, verán..



Constitución Española

128.1 Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.



Artículo 35

Remuneración suficiente para satisfacer las necesidades y las de la familia.#XplicaSinvivir pic.twitter.com/8snes6ks0V — Afra BR (@AfraBlanco) December 15, 2024

“El salario es insuficiente para que podamos cumplir con un derecho básico como es el de tener una vivienda, un hogar, un lugar de descanso, un lugar seguro para nosotros y para nuestros hijos. Un techo, derecho a techo. Por lo tanto, aquello que los empresarios no reclamen a los alcaldes y a las presidentas de comunidad autónoma, artículo 35, lo pagaréis vosotros”, zanjaba de manera rotunda.