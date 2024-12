El momento más tenso de la entrevista de David Broncano a Luís Figo en 'La Revuelta': "Tenías antecedentes"

"Balón de oro. Ha jugado en el Barcelona y también en el Real Madrid". Así anunció David Broncano que Luís Figo sería el invitado este jueves en La Revuelta. Su nombre sorprendió, pues no es ningún misterio que la ideología del portugués no comulga con la del programa de TVE.

Figo cumplió y promocionó un partido organizado por la Liga Esports que enfrentará este viernes a leyendas del fútbol contra streamers. Su entrevista se hizo algo aburrida. Motivo que quizás explique que El Hormiguero (17%) ganara por segundo día consecutivo a La Revuelta (15,2%).

A Broncano también se le hizo cuesta arriba la entrevista con Figo, llena de tiras y aflojas. Cuando le preguntó si veía el programa, el luso soltó un "cuando hago zapping". "Quédate algún día a verlo", espetó el showman de TVE, a lo que Figo contestó vacilón: "Bueno, vale".

El presentador de La Revuelta 'recibió' hasta por su Atleti, y eso que de primeras Figo fue conciliador. "Tengo muchos amigos del Atlético de Madrid y respeto mucho al Atlético de Madrid", dijo, a lo que Broncano siguió: "Nos la liabas mucho".

"Es que es un equipo sufridor. Gana poco, como el Sporting de Portugal", volvió Figo mientras Broncano intentaba defenderse del golpe: "No, gana menos, pero no poco". El exfutbolista tampoco se cortó en decir que el Atleti de Gil no se podía permitir su fichaje: "No podía pagarlo".

"Este no es el lugar"

Las pullitas continuaron cuando el jiennense quiso saber los motivos por los que, pese a estar forrado, Luís continúa en activo. Y la respuesta fue rotunda: "Hay que producir. Alguien tiene que trabajar en este país". "Cuidado, mucha gente trabaja en este país", le respondió Broncano. El portugués explicó que continúa trabajando porque, de lo contrario, tendría una "vida muy aburrida".

Tras un nuevo pique futbolístico por las Champions que tienen Madrid y Atleti, el momento de más tensión ocurrió cuando Broncano preguntó a Figo si la opinión que tenía de él había cambiado tras conocerse. "Sí, pero es que tenías antecedentes", respondió Figo. "¿Qué antecedentes?", preguntó Broncano. "Déjalo, es el pasado", intentaba esquivar el crack luso.

Pese a la insistencia de Broncano en que Figo hablara claro, él se mantuvo firme. "Ya te lo comento después, que este no es el lugar. Ya es personal, ya te lo diré". Obviamente se refería a la polémica que levantó su fichaje por RTVE. Luego vinieron las preguntas clásicas, donde confirmó estar "forrado" al cifrar su fortuna en una horquilla "entre 20 y 50".