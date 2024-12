Jaime Peñafiel vuelve a la carga en 'TardeAR' y arremete sin miramientos contra Bárbara Rey: "No f... gratis"

Bárbara Rey y el emérito. El tema de la semana y del mes y que promete convertirse en el de este final de año. La última entrevista de la exvedette en Mediaset ha provocado que miles de personas alcen la voz para opinar directamente sobre el asunto.

TardeAR es uno de los programas que han abordado este tema de forma directa, tanto en su primera mesa VIP como en su sección de crónica social que arranca sobre las 19.00 horas.

Este viernes 13 de diciembre ya arrancó entretenido en el programa presentado, los viernes, por Frank Blanco. El periodista Juan Luis Galiacho explicaba a los espectadores cómo fue la adolescencia de un joven Juan Carlos en su estancia en la Academia Militar de Zaragoza.

El exmonarca era un habitual del Teatro Principal donde solía frecuentar un pequeño reservado que le tenían siempre preparado. Allí le gustaba conocer a las vedettes más importantes de la época.

"Don Juan Carlos utilizaba su coche y paseaba por Zaragoza. En el Teatro Principal tenía un habitáculo privado con cortinas y allí tenía el tête à tête con las chicas [a solas, en francés]", explicaba Galiacho con lujo de detalles.

Tras escuchar toda esta historia, Frank Blanco no dudó en dar su opinión: "A lo mejor me estoy enterando yo ahora, hemos pensado que, en los últimos años, el rey Juan Carlos se daba alegrías para el cuerpo y no, es que siempre ha sido un pichabrava".

Frank Blanco se lanzaba a hablar del tema y cuando llegó la hora de la crónica social en TardeAR, otro relato sorprendía a la audiencia. "Con todo lo que se ha hablado en los últimos días, falta una voz y la tenemos. Jaime Peñafiel, ¿no lo echábamos de menos? Tenemos una entrevista, en exclusiva, con él", apuntaba Blanco.

TardeAR

Sobre la entrevista de Bárbara Rey, Peñafiel lo tiene claro y así se expresaba: "Me ha dado pena y me ha dado asco, me ha indignado. Ha contado desagradables detalles de sus encuentros, siempre con dinero de por medio. No sé si llegó a estar enamorada, pero era una relación íntima y económica".

"Ella no f... gratis, ni mucho menos. Hay que reconocerlo, vamos a hablar con eufemismos... pues no. Me desagradó oírla porque contaba las cosas sin ningún pudor y dañando a la propia reina Sofía, la ha convertido en una cornuda. Bastante tiene ella con ser la mujer de una persona como Juan Carlos".

Jaime Peñafiel, en 'TardeAR'

"Lo que más me ha sorprendido es el dinero, don Juan Carlos no ha tenido una relación gratuita. Desde el primer encuentro le ha costado dinero. Yo he sido un defensor de siempre de Juan Carlos, pero ya no lo puedo defender", señalaba el veterano periodista y apuntaba a la genética de los Borbones como principal culpa de este asunto.

"Bárbara siempre ha sido muy guapa, ha sido un cañón de mujer y encima era apasionada y atractiva. Ella no tiene pudor en nada", puntualizaba Peñafiel. "Al final de esa relación sale una extorsión, cada uno como quiera llamarlo, donde a cambio de la relación se solicita una cifra indecente pero para todo lo que ella sufriría", comentaba Antonio Montero tras las impactantes declaraciones de Jaime Peñafiel.