Iker Jiménez responde al portavoz de Transportes: "Mientras la gente se ahogaba, usted votaba la ley de RTVE"

Nueva alusión a Iker Jiménez en el Congreso de los Diputados y nueva réplica que lanza el presentador desde Horizonte. Tras ser mencionado por Gabriel Rufián y Verónica Martínez, ha vuelto a salir a colación en la Cámara Baja el tuit en el que afirmaba que el parking del Bonaire había "muchos cuerpos, muchos cuerpos, muchos". Un mensaje por el que pidió disculpas en su programa.

Este jueves, César Ramos Esteban, portavoz de Transportes, decía lo siguiente: "La DANA nos ha enseñado muchas cosas. La influencia que tienen las redes o, mejor dicho, la que tienen algunos personajes en la vida actual. Algunas personas se han dedicado toda la vida a perseguir fantasmas y a decir que en un parking había 800 muertos, aprovechando una situación de incertidumbre para conseguir foco".

Tras emitir estas declaraciones en el espacio de Cuatro, Jiménez respondía: "A ver, joven, porque usted es bastante más joven que yo. Sin acritud, como siempre. Usted no se ha enterado de nada. Nosotros en este programa nunca hemos dicho que hubiera 800 muertos".

"Usted puede decir 800, 4.000... Gracias a Dios, fuimos los primeros en decir que no había 800 muertos. ¡Si no me puedo alegrar más! Evidentemente", reconocía Iker, antes de hacerle una curiosa propuesta, sin ánimo de parecer "macarra": "Nos apostamos 10.000 o 20.000 euros y lo donamos a Valencia si ve dónde he dicho yo que había 800 muertos".

Es más, aseguró: "Todos los lobotomizados, los cibervoluntarios, no sabéis la verdad". Acto seguido, el comunicador de Mediaset reconocía su error al publicar un tuit así, pero no dudaba en atacar a Ramos Esteban: "A ustedes no sé qué historia le cuentan, quién se la cuenta y quién la distribuye. Usted no se entera, señor, de que mientras se ahogaba gente, usted estaba votando la ley de RTVE".

Sin acritud, señor César Ramos Esteban, pero usted no se ha enterado de nada...#Horizonte pic.twitter.com/KpeCdiyqMo — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 13, 2024

"Y yo estaba llevando ayuda a la gente, que no podía bajar de su balcón. Pueden contarlo ellos", insistió el también director y conductor de Cuarto Milenio, remarcando: "Los políticos estaban muy inquietos votando leyes. Cuando habían pasado 30 horas de la tragedia, mientras usted votaba como un fiel soldado, yo llevaba agua, generadores, mantas, leche... Sí, yo, el que se aprovecha económicamente de esto".

"Los soldados más fuertes dicen que el Covid no era nada, que saldríamos más fuertes. Lo sabemos todos. ¿Por qué les molestará tanto esto como para mentir de esta manera? Decir, por cuatro fuentes distintas, que había muertos en el parking y luego pedir disculpas aquí, a la cara, es diferente a lo que han hecho otros medios. Medios que, seguramente, a usted no le molestan nada"

Iker Jiménez y Carmen Porter, en 'Horizonte' Mediaset España

Iker Jiménez emplazaba a César Ramos Esteban a ver el vídeo de la cronología del Bonaire, en el que el vasco pone en el foco sobre la cobertura de la DANA que han hecho otros medios de competencia. "Se han inventado un bulo sobre nosotros. Intentan todavía enviarlo o remitirlo, no sé cómo ni para qué. No es la verdad. Es tan mentira, que yo le apuesto la cantidad que usted diga y la donamos a gente de Valencia", zanjó.

Aldama envía un mensaje a Iker

La contestación de Iker Jiménez al portavoz del Transportes no fue el único momento destacado del Horizonte de este jueves. El formato nocturno emitía al inicio de la noche un curioso vídeo, un mensaje de agradecimiento de Víctor de Aldama al presentador vitoriano.

Desde el despacho de su domicilio, sentado en un sillón, el presunto conseguidor del caso Koldo se confesaba "seguidor fiel" de Horizonte y Cuarto Milenio: "Te quiero dar las gracias por tener un programa donde se dice la verdad y, sobre todo, la libertad de expresión. Y en el que alguien dice las cosas de una manera fehaciente".

Luego, se dirigía a Ramón Bermejo, su portavoz, que últimamente forma parte de la mesa de colaboradores: "Sé que le estáis cuidando muy bien. De alguna manera, es mi extensión y mi voz para ir a tu programa. No estamos yendo a ningún programa ni dando entrevistas que no son necesarias, ya que la prioridad la tiene la Justicia y en este caso, la Fiscalía y el Magistrado, en esta situación".