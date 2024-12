Germán González seguirá ligado a TVE: será colaborador del nuevo programa de Inés Hernand y Alba Carrillo

Germán González seguirá contando con la confianza de Televisión Española. El polifacético comunicador será colaborador de Pasa sin llamar, el programa que prepara la cadena pública para el 'access prime time' de los viernes y que estará presentando por Inés Hernand, Alba Carrillo y Mariona Casas.

Es una información que ha podido confirmar BLUPER en exclusiva. González será uno de los 'vecinos' que acudirán al piso en el que se ambienta el espacio de La 1. Se trata de un programa intergeneracional en el que las tres presentadoras compartirán opiniones sobre temas de diversa índole, con los colaboradores participando en la conversación.

Otros nombres que podrían sumarse al plantel de tertulianos, como avanzó Yotele, son Maestro Joao, Carmina Barrios o Ana Brito. El formato de WinWin Audiovisual -EnREDa2 o Los Pilares del Tiempo- y será una de las apuestas más atractivas de La 1 para este inicio de 2025, pues su estreno está previsto para enero.

Como decíamos, Germán continuará ligado a RTVE tras la retirada de parrilla de El gran premio de la cocina, el 'talent show' culinario que conducía el cántabro junto a Lydia Bosch. El pasado 11 de octubre se emitió la última entrega del programa, después de no cumplir con los objetivos de audiencias.

Era su primer proyecto de González en la Corporación y su primera gran experiencia como presentador. Cabe recordar que el guionista ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Mediaset España, concretamente, en espacios de la ya extinta La Fábrica de la Tele.

Germán González.

Justo antes de saltar a La 1, trabajó como guionista de El diario de Jorge. Echando la vista atrás, el espectador ha podido ver a Germán González en formatos como Cuentos Chinos, Cazamariposas, La habitación del pánico o La redacción, este último, de Telemadrid. Y, por supuesto, ha sido pieza fundamental de Sálvame en todas sus versiones: Mediafest, Snow Week, La última cena...

En septiembre, en la presentación de El gran premio de la cocina en el FesTVal de Vitoria, Germán González se mostró a gusto en la casa en la que ahora afronta su segundo reto: "Me gusta TVE y me siento muy libre de decir lo que me apetece. También es verdad que yo soy políticamente correcto, no soy incómodo, aunque en algún momento lo haya podido ser".