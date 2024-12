Sandra Daviú se confiesa como nunca antes sobre 'El Diario' de Telecinco y señala directamente a Jorge Javier Vázquez

El nombre de Sandra Daviú vuelve con más fuerza que nunca. La periodista y presentadora con una larga trayectoria en los medios de comunicación ha vuelto a ser noticia, tras una entrevista realizada en una conocida revista del corazón.

Entre los diferentes temas de la que fuera presentadora de El Diario de Antena 3, entre 2008 y 2011, hay uno que destaca por encima del resto. Le preguntaron sobre Jorge Javier Vázquez, actual presentador del nuevo Diario que se emite en Telecinco y hereda el formato que presentaba Daviú y anteriormente Patricia Gaztañaga.

"La verdad que no he visto nada. Solo el primer día por curiosidad, pero no se puede decir nada porque luego el programa va cambiando y creciendo. Me dio mucha alegría que se recuperara el formato porque es muy divertido y a la gente le gustaba mucho", apuntaba directamente sobre El diario de Jorge.

Unas declaraciones que demuestran que Sandra Daviú no ha tenido un gran interés en seguir las diferentes historias personales que, de lunes a viernes y a partir de las 15.45 horas en Telecinco, se presentan en el plató de Jorge Javier Vázquez.

Por otra parte, Daviú también apunta que le "da mucha pena porque ha oído que se lo van a cancelar". De esta manera, la comunicadora pone sobre la mesa los últimos rumores que indican que el adiós de El diario de Jorge está más cerca que nunca. Aun así, no hay nada oficial al respecto y, por ahora, el inicio de la sobremesa de Telecinco seguirá liderado por el comunicador catalán.

"Además, hoy en día la inmediatez nos juega una mala pasada porque no se deja que avance", apuntaba sobre los nuevos tiempos que marca la televisión, cuando un programa no cumple las expectativas de los directores de las cadenas.

Además, Sandra Daviú no duda en afirmar que le hubiera encantado que le llamaran para presentar esta nueva etapa del Diario en Telecinco. Eso sí, no aclara si hubiera aceptado el encargo de Mediaset: "No lo sé. Depende del momento que me pillara, pero es un formato que me encantó".

"Fue una de las mejores experiencias de mi vida, lo pasé fenomenal. Era muy natural y yo me reía con la gente no de ella. Lo disfruté mucho y cuando terminó me dio mucha pena. Si me hubieran llamado lo habría hecho feliz", confesaba en la entrevista realizada en Lecturas.

Por último, respondió sobre una de las acusaciones que siempre han existido alrededor de los testimonios que se recogían en el extinto Diario de Patricia, es decir, que muchos de los invitados eran actores: "Seguro que alguno se inventó la historia para salir en TV y se nos coló pero desde luego no contratábamos actores, la gente venía a contar sus historias".