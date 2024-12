Giro de 180 grados en la vida de Zayra Gutiérrez: la determinación que ha tomado tras ‘Supervivientes’

Al más puro estilo de los cebos de Sálvame, Ni que fuéramos Shhh estuvo toda la tarde dando pinceladas de una información exclusiva. Una persona muy conocida, que ha salido mucho en televisión, y que ahora busca un nuevo rumbo profesional. Como pista ponían parte de su relato, pero con la voz distorsionada.

Finalmente se descubrió que la persona conocida era Zayra Gutiérrez, la hija de Arancha de Benito y el futbolista Guti, quien fue una de las concursantes de Supervivientes 2024. Una aventura que tuvo que abandonar en contra de su voluntad por motivos de salud, permaneciendo únicamente diez días en las playas de Honduras.

El programa contactó con ella por teléfono, y confirmó que busca empleo en atención al público. “Sí, estoy buscando de dependienta en Las Rozas Village, pero solo como extra de Navidad”, le explicaba a Javier de Hoyos. Una vertiente profesional que podría alejarla de la televisión, y que supondría que no volvería a Supervivientes este año.

“Es un poco apartarme de este mundo no por las críticas, porque se me ha criticado mucho, pero sobre todo por mi paso por Supervivientes. Es para evitar que se hable de mí. Estoy cansada y quiero probar otras ramas. Se habla mucho de mí y no me gusta”, reconocía la joven. “No entiendo tanta presión mediática, cuando solo he estado en un reality porque era la primera vez que salía. Se ha hablado mucho de mí, muchas mentiras y muchas verdades, pero no era personaje público hasta que fui allí”, añadía Zayra.

En su charla con el programa de TEN, Zayra detallaba que todavía no tiene ningún trabajo, sino que está ahora mismo llevándose a cabo el proceso de selección. “No creo que se me hayan cerrado puertas por ser quien soy y no poder trabajar en otra cosa que no sea la tele. Económicamente me va bien y no me falta nada, me va bien, estoy enamorada y feliz con mi marido y mi hijo”, reconocía.

Hay que recordar que Zayra se postuló ella misma para concursar en Supervivientes 2025. En su momento, Zayra llegó a decir: “Os prometo que el año que viene no fallo. Os juro que el año que viene estoy aquí y si mi pareja quiere estamos los dos”. Sin embargo, la presión mediática que se encontró tras concursar en los Cayos Cochinos ha hecho que, aparentemente, cambie de opinión.