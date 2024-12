Ana Obregón sufre un aparatoso accidente en 'Y ahora Sonsoles': "La cremallera se ha ido abriendo y se me veía el c..."

Y ahora Sonsoles arrancaba un miércoles más sus emisiones en Antena 3. El programa de las sobremesas de Atresmedia no fallaba a su cita con los espectadores para ofrecerles la última hora de la actualidad de nuestro país y todos los detalles de la crónica social.

En la emisión de este miércoles 12 de diciembre, Sonsoles Ónega iba a contar con un nutrido grupo de colaboradores para debatir los diferentes asuntos del día: Antonio Naranjo, Ana Obregón, Miguel Lago e Isabel González.

"¡Qué guapa, Ana, muy navideña!", le decía Lago a Obregón en el arranque del programa. "Os voy a decir una cosa. Esta tarde voy a pasar un calor en este plató...", señalaba, en un primer momento, la conocida actriz y presentadora que lucía un llamativo jersey con ambientes navideños.

"Lo voy a contar a todos los que nos están viendo", señalaba Ana Obregón, mientras se dirigía hacia Sonsoles Ónega. "Ella va así de ideal, con todo al aire, porque en este plató hace un calor... ¿A que hace calor, chicos?", apuntaba la colaboradora.

"Hace un calor horrible", murmuraba Lago. Por su parte, el público negaba rotundamente la afirmación de Ana Obregón. "Ella viene ideal, como de estar en las Bahamas", añadía. En ese momento, Ónega dudó en responderle: "Señora Obregón usted viene así por un motivo". Las palabras de la presentadora suponían cierta sorpresa entre la audiencia.

"Yo traía un vestido ideal y precioso, pero cuando me lo he ido a poner, esto es lo que pasa en los directos y en las cosas, pues la cremallera poco a poco se ha ido abriendo y se me veía el c...", señalaba Obregón en pleno directo en Y ahora Sonsoles.

"Venía vestida así con un vaquero, que creo que llevo puré de Anita, y ¿qué ha pasado? Que voy a pasar un calor... Luego he pensado: 'me quito el jersey'. Pero, claro, ¡no llevo nada debajo! Yo creía que llevaba una camiseta. Hoy pasaremos calorcillo ", sorprendía Ana Obregón con su testimonio.

Miguel Lago también confirmaba el aparatoso accidente que sufría su compañera de plató, que había ocurrido minutos antes del arranque de Y ahora Sonsoles. Como curiosidad, Ana Obregón no ha sido la única colaboradora del espacio de la sobremesa de Atresmedia que ha denunciado, en directo, las altas temperaturas que tiene el plató de Y ahora Sonsoles.

Ana Obregón y Sonsoles Ónega, en 'Y ahora Sonsoles'

La cantante María del Monte se quejaba a Sonsoles Ónega, el pasado 16 de noviembre, con un tema idéntico al de Obregón. "Sonsoles, yo me voy de aquí", amenazaba la colaboradora a su presentadora.

"Escúchenme, no se pueden ustedes imaginar, señoras y señores, lo que hace en este plató. Yo me tengo que quitar toda la ropa que traigo, menos la camisita. Te lo dije el primer día, hay dos grados menos que en el infierno. Qué barbaridad”, se expresa María del Monte.

Anécdotas que forman parte del buen rollo existente entre los colaboradores y Sonsoles, que no dudan en bromear sobre este tema. Además, los buenos datos de audiencia del formato siguen siendo una alegría para Atresmedia, de hecho, el pasado 30 de octubre de 2024, logró su mejor dato del año con un 14% de cuota.