Xavier Sardà pierde los papeles en pleno directo en 'TardeAR' al calificar a Bárbara Rey: "Es un poco pu…"

Llegó el martes y con él, la segunda emisión semanal de TardeAR. El popular espacio de las sobremesas de Telecinco volvía, con más ganas que nunca, para contar la última hora de las noticias de la actualidad de nuestro país y todos los detalles más divertidos del mundo del corazón y de las celebrities.

Una vez más, el programa liderado por Ana Rosa Quintana iba a continuar pegado a la actualidad informativa. De esta manera, en la noche del pasado lunes una esperada entrevista ha hecho temblar los cimientos de la crónica social. Bárbara Rey decidió hablar por primera vez sobre la relación que mantuvo con el rey emérito.

¡De viernes! fue el espacio elegido por la exvedette para dar rienda suelta a su testimonio, el cual había sido contando de diferentes maneras por gente de su entorno e incluso por su hijo Ángel Cristo. Los últimos audios filtrados de conversaciones de Bárbara con Juan Carlos I fueron la gota que colmó el vaso.

Para abordar de forma detenida este asunto, Ana Rosa contó con una mesa VIP con los mejores tertulianos del panorama televisivo: Boris Izaguirre, Bea Archidona, José Luis Galiacho, Lolita Flores, Javier Chicote y Xavier Sardà.

Tras la emisión de varios fragmentos de la entrevista realizada por Santi Acosta en el especial Bárbara Rey: Mi verdad, Sardà fue el primero en alzar la voz para opinar sobre el tema. En específico, el asunto se centró en una de los testimonios de la exmujer de Ángel Cristo: "Me trató como una p... Después de hacer el amor, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla".

"Si le deja 500.000 pesetas, tú puedes cogerlas o no. Perdona, pero lo mío en sincero y es amor puro y duro, ya está. Dejar el dinero encima de la mesa. Ahora si pillas la pasta... hombre un poco p... sí eres", apuntaba Xavier Sardà sobre Bárbara Rey.

La estupefacción en el plató fue unánime y Boris Izaguirre quiso cambiar un poco el tono del arranque del debate: "Si el dinero fue en efectivo, serían en billetes de 1.000 pesetas con su cara en el el billete. De alguna manera es que él también le dejaba su presencia. Se lo dejaba muy claro: 'en este dinero estoy yo también'".

Sardà seguía su particular cruzada con la exvedette: "No hagas bromas porque tú eres claramente favorable a Bárbara Rey". Izaguirre no dudaba y replicaba al expresentador de Crónicas Marcianas: "Yo soy claramente favorable a que el rey emérito es responsable de un abuso al Estado y tenía a su disposición a un Estado que defendía una cosa que era completamente reprochable".

El estreno del especial Bárbara Rey: Mi Verdad, emitido este lunes en la cadena principal de Mediaset, se convirtió en líder indiscutible del prime time al alcanzar un 16,7% de share y congregar a 1.025.000 espectadores. El programa superó con claridad a Renacer, habitual líder de la noche de los lunes, que esta semana quedó relegado con un 11,4% de cuota de pantalla.