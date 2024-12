Una de las parejas más famosas de 'La isla de las tentaciones' rompe su relación: "Estoy que no puedo más"

Falta poco para que salga a la luz la octava temporada de La Isla de las tentaciones. Sin embargo, antes de la emisión de esta nueva temporada, la cadena ha preparado un especial para calentar motores.

Con el nombre de Rumbo a la isla de las tentaciones, podremos ver el casting de los solteros y algunas de sus confesiones justamente este marte, 10 de diciembre y a través de la plataforma de streamming de Mediaset.

Para esta nueva temporada, Mediaset señaló que los concursantes fueron escogidos de entre más de 1000 candidatos que se presentaron al casting. Sin embargo, habrá que esperar hasta enero de 2025 para conocer cómo se desarrollará esta nueva historia.

Ya son siete temporadas las que los televidentes hemos visto en emisión. Capítulos en donde hemos conocido las historias de amor y desamor de cada uno de los concursantes. Desde entonces, hemos seguido lo que les ha pasado, los hijos que han tenido y hasta sus rupturas.

Pero si hablamos de historias que han salido de aquí, tenemos que acercarnos a Lester Duque y Patri Pérez. A Lester lo conocimos hace unos años cuando, junto a su entonces pareja, Marta Peñate, viajaron a República Dominicana para demostrar su gran amor.

A pesar de aguantar juntos durante algunos episodios, finalmente su historia de amor terminó con la llegada de una de las tentadoras: Patri Pérez Iglesia. Fruto de su amor nació Río. Pero, a pesar de tener esta pequeña alegría, han pasado diferentes crisis en su relación.

Después de convertirse en padres, Patri Pérez estuvo a punto de irse de casa y ahora es Lester Duque quien ha explotado: "Creo que la situación nos está superando un poco. A mí me está pasando factura porque hemos entrado en una dinámica un poco complicada".

El influencer no ha dudado en explicar por qué se siente así desde que ha nacido su hijo. Lo ha confesado a través de un vídeo que se ha viralizado durante las últimas horas.

"Yo estoy todo el día en casa aquí con el chiquitín y me agobiaba muchísimo porque soy una persona que soy muy inquieto, tengo mil cosas y el verme aquí en casa necesito un poco de aire. Se me han acumulado muchas cosas. Es verdad que se me da bien en llevar mi casa, mi hijo, pero la coges con la persona que más quieres, que en este caso eres tú".

#EXCLUSIVA 😱 Lester y Patri Pérez se separan: “Ni yo te hago feliz, ni tú me haces feliz a mí” https://t.co/rmfyLMazB3 — mtmad (@mtmad) December 10, 2024

Además, ha añadido que no se siente valorado por Patri desde que esta está en la universidad y no se ha cortado ni un pelo en explicar por qué se siente de esta forma.

"Noto que tú no me valoras y que no te valoro lo que tu haces y hemos entrado en una dinámica bastante jodida. No sé si esto tiene solución o no. Estoy que no puedo más".

Rápidamente, Patri ha reaccionado confesando que ambos, como pareja, necesitan ayuda. Además, aprovechó el momento para hacerle una pregunta a la que el canario reaccionó de inmediato.

"¿Quieres seguir?", le ha dicho la extentadora. A lo que el influencer le ha respondido que: "No lo sé, Patri, la verdad. Yo lo único que quiero es que mi hijo crezca a mi lado, que esté sano y que tenga a sus padres juntos. Ahora mismo no me importa mucho nuestra relación, si estamos bien o no".

Tras este mensaje, el canario ha cogido sus cosas para abandonar su casa. Patri, llorando, ha decidido sincerarse sobre la reciente decisión.

"No sé a dónde se ha ido, pero no me parece una reacción madura, coger todas sus cosas e irse. Siento que está demasiado quemado".