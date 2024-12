La última guerra de Martes y Trece: así han reabierto Millán Salcedo y Josema Yuste la herida de su separación

Las empanadillas de Móstoles de Encarna Sánchez. El detergente Gabriel. La entrevista de Lauren Castigo a la folclórica ficticia Paca Carmona. Eva Nasarre haciendo aeróbic y promoviendo dietas al son de Locomía. La mencionada Encarna e Isabel Pantoja de vacaciones en un resort de Palma de Mallorca en mitad de una tormenta. La huella de Martes y Trece en el humor en televisión es fuerte y pronunciada.

Tanto como para que casi 30 años después de su separación, todavía se siga pensando en ellos como un dúo de esos que nunca debió dejar de existir. Solo su nombre provoca ya una sonrisa al espectador, y trae a la cabeza imágenes de aquellos programas, principalmente de Nochevieja, que han aguantado bien el paso del tiempo y que todavía hoy pueden despertar carcajadas a quien lo ve.

Fue en 1997 cuando nos hicieron reír por última vez, al menos, con sketches inéditos. Entonces no existía la televisión a la carta, ni YouTube, ni estaba digitalizado el archivo de RTVE para poder ver en bucle sus parodias e imitaciones. Parecía que nunca más los veríamos juntos. Pero, ¿por qué se separó Martes y Trece?

Esta semana Millán ha querido recordarlo. En una entrevista para Vanity Fair, el que fuese creador de Un millán de cosas ha asegurado que “no es cierto que decidimos cortar con el grupo de mutuo acuerdo. Josema quería seguir estrujando el limón”. Y es que Yuste ha dicho en anteriores ocasiones que sí había sido una decisión consensuada.

“De hecho, después de que yo cortara, porque fui yo quien lo hizo, él [Yuste] montó un dúo con Flo, porque pensó: 'Pues ahora llamo a otro gordo y feo y me lo sigo llevando crudo'. Pues no, porque puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo”, añadía. Dijo, además, que Josema no ha estudiado arte dramático, como desliza que alguna vez Yuste habría afirmado.

Josema no se quedó callado, y utilizó Y ahora, Sonsoles para responder al que fue su compañero. “No estoy de acuerdo en casi nada, lógicamente. Sinceramente, no sé a qué viene todo esto. No sé por qué por qué dice esas cosas, no lo entiendo”, dijo en su intervención.

Desmintió también que hubiese formado pareja con Flo. "En mi vida", dijo. “Yo he trabajado con muchos actores porque fue lo que decidí cuando dejé la pareja. Decidí iniciar mi carrera de actor y separarme y olvidarme de lo que había hecho con él”, sentenciaba.

A pesar de querer desmentir a Millán, y de hacer señalamientos velados -“Sobre todo yo lo que hago es no mentir”;“Ahí está mi carrera y ahí está la suya”-, Josema también lanzó flores al que fue su compañero -“Es la persona que más me ha hecho reír”-, y no aclaró la razón del fin del dúo.

Tirando de hemeroteca, se puede comprobar cómo Millán siempre ha defendido que Martes y Trece se terminó por decisión suya, por agotamiento. Y la decisión vino tras quedarse en blanco en un show en la Expo de Sevilla. Tuvo que parar para recuperarse mentalmente en una clínica. “Cuando me curé y salí, decidí que había que cortar con muchas cosas que me hacían daño en mi vida y entre esas cosas estaba Martes y Trece. Era demasiado para mí, decidí cortar y corté”, le contó Millán a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

A eso hay que sumar que el especial de Encarna Sánchez e Isabel Pantoja dio muchos dolores de cabeza al dúo, en especial, a Millán. Recibía llamadas queriendo prohibir la emisión y las gestionaba como podía, mientras que Josema no se implicaba tanto. Ahí empezó a sentir una falta de apoyo considerable, según recogió en sus memorias En mis trece.

En 2020, en el programa Lazos de sangre, Josema expuso que Martes y Trece acabó porque “Millán tenía sus motivos y yo los míos. Fue una cosa mutua”. “Amigos lo que se dice amigos, creo que nunca hemos sido”, sentenciaría también. Y remataba así: “Creo que Millán estaba superado por la presión del público, incluso de los mánagers. Al final, él tenía sus motivos y yo los míos”. “Creo que él nunca entendió el porqué de nuestra separación. De hecho, creo que sigue sin entenderlo”, dijo por su parte Millán en ese mismo programa.

A lo largo de los años, ambos han coincidido en varios platós de televisión. Y no fue hasta 2021 cuando volvieron a hacer de reír por última vez juntos y revueltos. Visitaron La Noche D, que presentaba Dani Rovira en La 1. En los minutos finales, hicieron una improvisación en la que hablaron de “Ana Morgoide” o “Dani Rovigggga, que me encanata”, o incluso de hacerse la prueba de la PCR.

“Ahora que me veo de perfil, estamos muy mayores”, decía Millán. “Sobre todo tú”, le espetaba su compañero, en tono jocoso. Millán puso el broche de oro a la improvisación, que difícilmente vuelva a repetirse tras las últimas declaraciones, al reconocer que “nos hemos tirado 25 o 30 años diciendo gilipolleces y hemos vivido de puta madre”.