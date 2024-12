Jessica Bueno, a lágrima viva en 'De viernes', carga contra Jota Peleteiro: "No está colaborando con sus hijos"

Jessica Bueno ha concedido una de sus entrevistas más personales en su visita a De viernes este pasado 6 de diciembre. La modelo se ha abierto en canal a la hora de relatar los momentos más duros de su vida, cuando tuvo depresión tras su ruptura con el exfutbolista Jota Peleteiro. Además, ha hablado sobre la batalla legal que hubo después.

La exparticipante de la octava edición de GH VIP habló abiertamente de la grave depresión que padeció tras la ruptura sentimental. La modelo llegó al límite, hasta el punto de tomarse unas pastillas con las que acabó hospitalizada. Pero han sido sus palabras contra el exfutbolista las que ha remarcado, al afectar a su presente.

La modelo, relataba que ha sido la falta de atención de su ex, en lo referente a la pensión que debe pasarles a sus hijos, lo que ha provocado que volviese a Sevilla y dejase Bilbao. “Es un año muy difícil, salgo de GH VIP y me encuentro con que no tengo coche familiar, yo no lo necesito, pero es por los niños”, expresaba en el plató del programa producido por Mandarina.

“No me puedo creer que una persona tenga tanta frialdad de poder y no colaborar con sus hijos o ayudarme a mí que he sido su mujer durante 10 años, que no le he hecho nada malo”, expresaba, cargando duramente contra el exfutbolista, quien recientemente se convirtió al islam.

La maniquí fue clara en los motivos que le llevaron a irse a Sevilla, señalando que no lo había hecho por tener un acuerdo con su exmarido. “Él dispuso que me ayudaría con el alquiler donde yo iba a vivir con los niños, que yo iba a seguir conduciendo el coche familiar y que la persona de apoyo iba a seguir trabajando para los dos”, explicaba.

'De viernes'.

Jessica Bueno se mostró como una mujer independiente, pero recalcando que su exmarido debe hacerse cargo de sus responsabilidades como padre, pagando la pensión a sus hijos. “Lo ha dejado de hacer porque ha visto que yo he empezado a trabajar y que he querido hacer mi vida”, expresaba, afeando su actitud, dado que comenzó a dejar de pasar la manutención justo cuando la modelo comenzó a tener mayor ritmo de trabajo.

“Dice que no tiene dinero. No sé gran cosa de su vida, pero sí que se lo encuentran comiendo en restaurantes, veo que viaja. Con la anterior pareja, que ya estaba incumpliendo, se fue a Dubái, a París”, confesaba, destacando cómo el propio exfutbolista ha presumido de su nuevo estilo de vida. Eso sí, Bueno sí que quiso señalar que sus exsuegros sí que han estado pendientes de sus nietos y le han apoyado. “Sus padres fueron los que me ayudaron”, zanjó.