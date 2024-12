La confusión por la que María Patiño gritó a Sonsoles Ónega a través de notas de voz: "Luego la llamé y le pedí disculpas"

Casi 30 años en televisión dan para mucho y si no que se lo digan a María Patiño. La presentadora de Ni que fuéramos Shhh sorprendió este miércoles, 4 de diciembre, contando una divertida anécdota con Sonsoles Ónega cuando eran compañeras de cadena.

Hay que remontarse a la primavera de 2021, la época en la que Telecinco estaba inmersa en el 'culebrón' Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco rompía su silencio en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. En su narración de su tortuoso matrimonio con Antonio David Flores, aparecía con frecuencia un nombre: Sonsoles.

"Hay una mujer que en ese momento se hablaba de ella. Ustedes a lo mejor no le ponen cara, porque no era conocida, pero se hablaba de ella. Era Sonsoles, que estuvo con Antonio David hace un montón de años", comenzó diciendo Patiño, desvelando que la historia sucedió un sábado a mediodía, cuando ella conducía Socialité.

"Entonces Sonsoles ese día me manda un comunicado en primicia para decir a la prensa que la deje en paz. Hasta ahí todo normal, emitimos ese comunicado, pero a lo largo del programa parece otra imagen. La de Sonsoles Ónega con una pareja que ese momento tenía", explicó Patiño.

En mitad de la emisión, el teléfono de María sonó. Era un mensaje del ahora rostro de Atresmedia para comentarle que le había "impactado" salir en el programa, pues en ese momento estaba viéndola con toda su familia. La presentadora del nuevo Sálvame le respondió por audio en un corte publicitario.

La nota de voz que envió Patiño a la entonces conductora de Ya es mediodía fue la siguiente: "¡Siempre te estás quejando! Me parece alucinante, he hecho las cosas como tú has pedido, jamás he contado nada que no debería contar. Te he defendido hasta el final. Te digo una cosa, a partir de ahora, no quiero que me vuelvas a mandar nada, ni que te vuelvas a poner en conmigo, estoy harta de que me utilices".

Ónega, desconcertada, le respondió un "¿perdona? y la cosa quedó ahí, al menos hasta que María llegó a su casa: "Llego a mi casa, me siento y repaso mi día como suelo hacer. Vi que le había mandado esos mensajes a Sonsoles Ónega". "¡No jodas!", exclamó Belén Esteban.

Inmediatamente, la comunicadora gallega llamó a Sonsoles Ónega para pedirle "disculpas". María Patiño pensó que estaba vociferando a la exnovia de Antonio David y realmente se estaba dirigiendo a la periodista que capitanea Y ahora Sonsoles. "Se terminó riendo", zanjó Patiño, quitándole hierro al asunto.