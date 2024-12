Makoke aparece en 'Ni que fuéramos' y le envía un mensaje conciliador a Kiko Matamoros: "Todo lo que sea para bien"

Este miércoles 4 de diciembre, Ni que fuéramos Shhh ha vivido un momento de lo más inesperado. La némesis de Kiko Matamoros, Makoke, ha aparecido en el magacín de Canal Quickie. Para sorpresa de su exmarido, quien estaba presente en el plató. La drag queen Samantha Ballentines, convertida completamente en reportera del magacín, fue la encargada de entrevista a la modelo.

La drag queen acudía a cubrir el encendido navideño del Parque Warner de Madrid, donde han acudido varios rostros conocidos como Conchita o Lalachus. Entre ellos, estaba Makoke. La excolaboradora de Así es la vida y Fiesta acudía con sus nietos y fue captada por Samantha. La reportera no ha dudado en entrevistar a la ex de Matamoros, provocando que los tertulianos le enviasen preguntas a la drag.

Makoke respondía sobre su relación actual con Gonzalo, su pareja. La modelo confesaba sentirse “muy enamorada” y que pensaba pasar estas fiestas tanto con su novio como con la familia. La empresaria descubrió pronto que Samantha trabajaba para el programa que presenta María Patiño, al ver el logo del Canal Quickie. “Ahhh, ¿esto qué es? ¿El Ni que fuéramos ese?”, quiso saber.

Samantha le reveló que estaba en directo y que su ex estaba en plató. Makoke se mostró nerviosa, pero decidió seguir con la entrevista, aunque claramente algo incómoda. La drag queen le preguntó sobre su ex, dado que fue hospitalizado para hacerse unas pruebas. Algo que quedó en una situación leve, dado que Matamoros volvía a su puesto en el magacín producido por Fabricantes Studio.

“Me lo dijeron, pero creo que ya está fuera. Creo que no ha sido grave, está bien. Me alegro mucho”, confesaba. Makoke intentó irse, dando “besos para todos”, para la drag queen la retuvo para que respondiese más preguntas. Patiño quiso saber si sabía más datos sobre el embarazo de Alejandra Rubio. “No sé mucho más. He hablado con ella. Pero también, si supiera, no lo diría”, reconocía.

Aunque Makoke buscaba irse, Samantha seguía lanzándole preguntas que la modelo respondió de manera cordial. La drag queen quiso saber sobre si vería posible una reconciliación con Kiko Matamoros, con quien estuvo unida sentimentalmente 20 años y con quien tuvo a su hija Anita.

“Todo lo que sea para bien, bueno y bienvenido sea”, expresaba Makoke, con la reportera señalando que, en estas fechas tan señaladas, era importante. “Sí, en Navidad mejor”, afirmaba la modelo. Desde plató, Kiko Hernández le pidió que le preguntase sobre su relación con Gonzalo, dado que le habían llegado “rumores de que habían roto”.

“No, ¡qué va! Estamos súper felices. Vamos a pasar las navidades juntos”, añadía antes de irse y enviar, de nuevo, “besos para todos”. A pesar de ser un encuentro el que se esperaba la reacción de Kiko Matamoros, tal era la cobertura del evento que el magacín optó por cambiar de tema después.