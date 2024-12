Javier de Hoyos paraliza 'Ni que fuéramos Shhh' por culpa con un incidente con Belén Esteban: ¿"Puedes parar?"

Momento inesperado el que se ha vivido en la tarde de este miércoles 4 de diciembre en Ni que fuéramos Shhh. En medio de un debate sobre si Mar Flores irá o no a visitar a su nieto cuando nazca, dado que Alejandra Rubio está ya en sus últimos días de preñez, Javier de Hoyos interrumpió el programa. Lo que iba a ser lanzar una encuesta para los espectadores de YouTube terminó derivando en una discusión sobre la actitud de Belén Esteban.

El formato todavía analizaba las palabras que comentó Terelu sobre su consuegra el pasado 29 de noviembre en De viernes. Kiko Matamoros afeaba la actitud de la periodista, quien compartió plató con el padre de Carlo Costanzia Jr. El aristócrata italiano lanzó duras palabras contra su exesposa, en las que Campos no se quiso meter.

El debate derivó en si la modelo irá o no a visitar a Alejandra Rubio al hospital una vez dé a luz. María Patiño le pidió a Javier de Hoyos que lanzase la encuesta para los usuarios de YouTube y fue ahí cuando surgió la interrupción. El copresentador comenzó a leer los comentarios de los usuarios y fue ahí cuando vio que varios de ellos afeaban la actitud de Belén Esteban.

¿El motivo? La empresaria llevaba bastantes minutos comiendo pipas durante el debate. Algo que podía notarse, dado que los ruidos que se hacían a la hora de romper las cáscaras. Hoyos señalaba el comentario de una usuaria: “Por favor, que Belén deje de comer pipas”. “Están de cháchara y ya está bien”, decía otro internauta. “Es como si comes en el trabajo”, apostillaba otro.

María Patiño también interrumpió a Javier de Hoyos, pero para pedirle a Belén Esteban que deje de comer pipas. “¿Hago algo malo?”, preguntó la de Paracuellos con tono molesto. “Cógete las pipas y cómetelas en casa con Miguel, ¡qué vergüenza!”, leía Javier de Hoyos entre los comentarios. El copresentador señalaba que el tema de Mar Flores había quedado en un segundo plano en favor de si la empresaria estaba siendo grosera o no por comer en la tertulia.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Kiko Hernández salió a defender a su compañera. “[En Sálvame] hemos comido de todo durante 14 años y nadie dijo nada”, señaló. “Pero nunca pipas”, recalcó Kiko Matamoros. “Hacen ruido”, agregaba Patiño. Las cámaras enfocaban a Belén Esteban, quien mostraba no estar nada a gusto con esta discusión. “Quitarle el micro a Belén y así se harte a comer pipas”, leía De Hoyos sobre un comentario hacia la empresaria.

Belén, cansada, respondió a las quejas mirando a cámara. “Me encanta comer pipas. Estoy en un debate, me lo estoy pasando bien. Creo que no haga daño a nadie. En Sálvame comíamos de todo y no había problema”, expresó. “Bueno, pero es que si las pipas terminan protagonizando el debate, en lugar de hablar de Bárbara [Rey, que era el siguiente tema a tratar]”, razonaba Patiño.

“Bueno, es que si es así, tenemos un problema”, apostillaba Belén. La empresaria terminó la interrupción dejando de comer pipas y el magacín pudo seguir. Eso sí, Javier de Hoyos lanzó otra encuesta a raíz de este incidente, sobre si Belén debía o no comer pipas. Curiosamente, los mismos usuarios que criticaron a la de Paracuellos votaron que la empresaria tenía todo el derecho del mundo en comer lo que considerase.