Esperanza sorprende a Jorge Javier con una fuerte acusación en pleno directo: "No sabía que era tan mala persona"

El Diario de Jorge ha presentado este miércoles una historia de dos amigas enfrentadas entre sí. "Nuestra próxima invitada está muy disgustada. Pensaba que había encontrado una amiga del alma, pero fue solo un espejismo", así lo ha anunciado Jorge Javier Vázquez.

Rosario (67 años, Madrid) está cabreada con Esperanza, a la que conoció en un centro de día: "Pensé que era mi amiga y ha sido todo lo contrario. Íbamos al baile a tomar café. Estábamos las dos solteras y queríamos encontrar a alguien para encauzar nuestras vidas", asegura la invitada.

Todo se rompió cuando fueron al baile: "A ella la sacó un señor a bailar y yo me quedé de brazos cruzados como una tonta. La gente que había era muy mayor. Ella me dejo tirada como un clínex. No me hizo ningún caso y pasó de mí toda la tarde", confiesa Charo al presentador.

"Me quedé sentada y se me hizo la tarde eterna", añade la invitada. Jorge Javier le ha lanzado una pregunta: "¿No había más hombres para ti?". Charo esegura que "sí, pero tenían más de 80 años" y ella no quiere "tan mayores".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.