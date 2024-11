Belén Esteban toma fuerza como presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’: vuelve a sustituir a María Patiño

El perfil de Belén Esteban está de lo más cotizado en la actualidad. Visita El Hormiguero, acude a La Revuelta, y cada tarde en Ni que fuéramos Shhh comenta la actualidad. Y no solo eso. En el nuevo Sálvame de TEN la Esteban cocina, da clases de reciclaje de conducir para superar sus miedos en directo, y hasta se convierte en presentadora si la ocasión lo requiere.

Hoy ha sido uno de esos días en los que Ni que fuéramos Shhh ha estado en manos de Belén, acompañada por Javier de Hoyos. Con ella se encontraban los espectadores nada más arrancar la emisión, y justificaba la ausencia de María Patiño. No tenía mucho misterio: se había tomado el día libre.

“Pero aquí estamos Javier y yo, para todos ustedes. Hoy es un día muy especial, 28 de noviembre, día de Acción de Gracias en Estados Unidos”, introducía Belén. Y, por esta fecha, recibieron a las drags Samantha Ballentines y Pupi Poison para que cocinasen un pavo. “Como la gran familia que somos, os queremos dar las gracias a todos por vernos todas las tardes, y gracias de corazón”, añadía Belén.

No es la primera vez que Belén presenta Ni que fuéramos Shhh acompañada de Javier de Hoyos. Hace unas semanas, María Patiño no pudo acudir a su trabajo por estar resfriada. Fue una tarde muy sonada, en la que Víctor Sandoval y Marta Riesco se pelearon a gritos, y no fueron pocas las ocasiones en las que Belén echó de menos a su compañera gallega y le deseó una pronta recuperación.

Habría que remontarse hasta el año 2022 para encontrar el último trabajo regular de presentadora de Belén Esteban. Tuvo lugar dentro del programa Sálvame, donde condujo Lo de Belén, que arrancó el 28 de marzo. Se trató de un talk show en el que la ganadora de Más que baile se convirtió en una heredera de Patricia Gaztañaga y su famoso diario de Antena 3.

En aquel momento, Sálvame estaba reformulando sus contenidos de una forma acelerada por sus bajas audiencias, a lo que se sumó la crisis de reputación por la Operación Deluxe. Hubo salidas de presentadores y directores; se reestructuró la primera parte para convertirla en aquello de Sálvame Lemon Tea, y se buscó un ‘belenazo’ con esta sección de testimonios.

Anteriormente, Belén también había conducido especiales como Los ojos de Belén, en 2012, y realizó entrevistas a bordo de un coche en la sección de Sálvame Belén a bordo.