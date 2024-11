Jorge Javier propone a Lydia Lozano para comentar política en tele: "Menos en '59 segundos'. Volvería loca a Gemma Nierga"

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez se ha explayado sobre un tema de interés en su blog. Esta semana, ha puesto el foco en una persona que conoce demasiado bien y a la que ve, con orgullo, cómo sigue desarrollándose profesionalmente en televisión tras el cierre de Sálvame: Lydia Lozano.

"He pasado el fin de semana dando vueltas por la tele sin parar. En una de estas, me he encontrado a Lydia Lozano en La 1. Me gustó verla tan entusiasta como siempre. Si hubiera pertenecido a la orquesta del Titanic, su instrumento habría sido el último en sonar. Lydia es incombustible", asume Vázquez, hablando de la colaboración de su amiga con D Corazón.

Según el filólogo, "pasan los años", pero Lydia "ahí sigue, con ese pelo que es un desafío arquitectónico y un maquillaje a prueba de guerras químicas". Es más, el presentador de Gran Hermano y El diario de Jorge asegura en Lecturas que "es una de nuestra últimas joyas televisivas".

La magia de la periodista, a juicio de Jorge, está en cómo cuenta sus propias experiencias con el personaje del 'cuore', más allá del personaje en sí: "Ella cree que todavía nos puede llegar a interesar lo que cuente sobre Fulano o Mengano, pero está muy equivocada".

"En realidad, lo que queremos es saber de qué manera se relacionó -o relaciona- con el tal Fulano o el tal Mengano. Nos apasiona saber de ella y sus circunstancias. La leyenda de Lydia es tan imponente que, cuando la vemos en pantalla, aspiramos a compartir la vida a través de su mirada", reflexiona el comunicador de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano, en 'Sálvame' Mediaset España

Y es que estos días Lydia Lozano está presentando su libro La venganza de la llorona, "Lydia Lozano en estado puro". "La conozco desde hace veinte años y me he tragado el libro sin pestañear porque su memoria nos ayuda a comprender mejor parte de la historia de este país. Porque el cotilleo también es historia y resulta curioso ver cómo ha evolucionado a través de los recuerdos de una profesional de ramo", explica Vázquez.

"Lydia es esa típica amiga a la que recurrirías después de haber sufrido un desengaño amoroso, porque siempre está dispuesta a alegrar a un corazón solitario. El mítico actor Antonio Gamero acuñó la frase 'como fuera de casa no se está en ningún lado' y Lydia la convirtió en el primer mandamiento de su vida", prosigue el conductor.

Por último, Jorge Javier Vázquez lanza una curiosa propuesta, además de expresar su deseo de que "en alguna plataforma se emitiera un Canal 24 Horas de Lydia Lozano". "Lozano brillaba en los programas de corazón aguerridos y escandalosos. Ya que los programas de actualidad han cogido el relevo -los tertulianos se matan más que en Sálvame- ruego encarecidamente que la lleven a comentar política. A cualquier programa menos a 59 segundos. Acabaría volviendo loca a mi querida Gemma Nierga porque Dios no la llamó por el camino de la concisión", concluye.