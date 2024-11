El rotundo comunicado de Karla Sofía Gascón tras los ataques en redes: "Me los comentáis delante de la policía"

La polémica sobre la visita de Karla Sofía Gascón continúa. La actriz española radicada en México acudió a El Hormiguero para promocionar Emilia Pérez. El llamado ‘narcomusical’ dirigido por Jacques Audiard podrá verse en salas españolas el 5 de diciembre. Candidata por Francia para los Oscar, aunque rodada en español, la cinta aspira a ser una de las protagonistas de la temporada de premios.

De ahí, que Gascón fuese como invitada al programa que presenta Pablo Motos. A pesar de que el presentador tenía experiencia entrevistas a celebridades trans, como la actriz y guionista Abril Zamora, la visita de Gascón se convirtió en una de las más complicadas que se ha vivido en el formato.

Ganadora de la Palma de Plata a la mejor actriz en el 77 Festival de Cannes (compartido con Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz), Gascón rebatió en varias ocasiones a Motos por su manera de llevar la entrevista. Más allá de las críticas sobre su actitud en el programa, la actriz ha reaccionado a los comentarios tránsfobos que ha recibido en redes sociales, donde ha sido fuertemente atacada.

Realmente, la madrileña radicada en el país azteca, ya había respondido en varios posts en redes sociales a los ataques. Sin embargo, tales han sido los insultos hacia su persona, que la concursante de la segunda edición de MasterChef Celebrity México ha lanzado un rotundo comunicado con el que invita a aquellos internautas a ‘dar la cara’.

“En mi país, como en todos, hay un movimiento de extrema derecha que pretende llegar al poder a través del odio, copiando las mismas técnicas que han devuelto al poder al impresentable [de Donald Trump] en Estados Unidos. A mí, como enemiga pública número. Ellos me quieren usar como diana. No tiene mucho misterio [sobre su paso por El Hormiguero]”, expresaba.

Pablo Motos y Karla Sofía Gascón en 'El Hormiguero'.

“Da igual lo que hubiera hecho el otro día. Si me quedo callada como si no, si me muevo como si me quedo quieta. El resultado habría sido el mismo, los mismos comentarios, el mismo odio. Lo dije en Cannes y lo repito, siempre sé lo que va a pasar. También sé lo que ocurrirá más adelante y cómo van a rabiar”, manifestaba.

“Hasta que un loco se presente en algún lado y me haga daño a mí o a mi familia no van a ser felices, ¿verdad? Ya puse una demanda hasta a la ultraderechista de Le Pen en Francia, lo hice en México con todos los mamarrachos valientes que se ocultan en la red. Es increíble que estos fanáticos que me insultan, me vejan y pretenden marginarme cuando les contesto, se sorprenden y me llaman maleducada. El chiste se cuenta solo”, proseguía.

Para zanjar el asunto Hormiguero: pic.twitter.com/vGNiBXzmNV — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) November 9, 2024

“Una cosa es mi vida privada, que defenderé de quien sea que intente degradarme y otra muy diferente es la promoción de una película o mi carrera profesional, que pasa a segundo plano cuando seguimos en una sociedad que odia y discrimina intentando marginalizar a un grupo de personas”, expresaba.

“O la justicia toma cartas en el asunto o los ciudadanos tomaremos la justicia por nuestras manos. No se puede consentir que porque alguien salga en un programa de televisión (o lo que sea), un grupúsculo de personas te insulte, veje o denigre. Así no podemos seguir en el mundo. A los que me dicen ‘no le des importancia’, yo les digo: ‘no se la den ustedes’. A ver qué le parece cuando lo sufra en sus carnes. Es muy fácil verlo desde fuera”, continuaba.

Karla Sofía Gascón en 'El Hormiguero'.

“Os espero en las funciones previas al estreno de Emilia Pérez. Ahí voy a estar, me podéis insultar y golpear en persona. Venid y me comentáis delante de la Policía Nacional o del juez lo machitos que sois y cuán libres os sentís de expresar vuestro odio hacia otras personas sólo por el hecho de existir. ¡Venga campeones!”, declaraba, realizando un comentario muy similar al que lanzó previamente en X y cuando se enfrentó a ataques similares en México.

“Las mujeres trans, altas, delgadas, morenas, rubias y un largo etcétera son mujeres. Nadie es quien para cuestionar a otra persona en su ser. Físicamente, usted me puede parecer lo a que mí me venga en gana. Pero hay una cosa que está por encima de todo: el respeto. […] El ser humano es demasiado complejo como para intentar reducirlo a las cuatro neuronas que les quedan a algunos”, añadía.

“Repito, las mujeres son mujeres. Da igual el adjetivo que le quieran agregar. Métanselo bien en sus cerebros y dejen vivir en paz a sus conciudadanos en el amor y el respeto”, concluía.