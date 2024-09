‘El Hormiguero’ debate sobre la inteligencia emocional y Tamara Falcó se rompe: “Me voy a poner a llorar”

Tras la entrevista a Lamile Yamal, El Hormiguero ha recibido como cada jueves a Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo para comentar la actualidad en una tertulia. Eso sí, antes de comentar temas de corte político, todos quisieron alabar a Plex. El nuevo colaborador del programa había llevado a cabo un reto de estar 48 horas enterrado, y justo un momento antes lo habían sacado. Una experiencia que ha sido muy dura para el creador de contenido.

Tras debatir sobre la votación del día anterior en el Congreso en la que Ábalos se abstuvo, y comentar temas más baladíes como si los padres tienen hijos favoritos o no, Pablo Motos habló de un estudio de Harvard que apunta los rasgos que distinguen a las personas de alta inteligencia emocional. “Uno: hacen sentir especiales a los demás, interesándote por sus opinones. Dos: crean un clima de confianza en sus interacciones. Y tres: hablan de sus fracasos igual que hablan de sus éxitos”, enumeraba.

“Tú haces creer que tienes inteligencia emocional, pero a lo mejor no te interesa en el fondo un caranjo hablar de tus fracasos”, reflexionaba Nuria Roca. Tamara Falcó, por su parte, aseguró que no sabe si ella es inteligente emocionalmente, pero recordó cómo de pequeña, cuando su madre la llevaba a fiestas de niños, ella acababa hablando con las amigas de su progenitora.

Sobre lo de hablar de éxitos y fracasos, Pablo Motos le dijo a Tamara que él tiene la sensación de que “la gente con cierto nivel nunca contáis penas. Es como que os pasa algo malo, y si se dice, se dice de pasada. Es un poco como que no explicas nada”. Algo en lo que la marquesa de Griñón le daba la razón. “Es como que pasas esa energía a la otra persona, cuando cuentas malos royos y se vienen abajo”, afirmaba.

“¿Los ricos no lloran?”, le preguntaban. Y ante eso Tamara confirmaba que “lloran un montón, la cosa es compartirlo con confianza, y si no, intentar sobrellevarlo”. Para Cristina Pardo, lo interesante son las personas que pueden “exhibir sus éxitos con moderación, y, en cambio, ser capaz de hablar con desenfado de sus fracasos, poniendo en evidencia que no es oro todo lo que reluce y no hay nadie a quien le vaya todo bien”.

Tamara Falcó se abrazó a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. null

"Voy a llorar"

“Ahora estás definiendo a Tamara”, puntualizaba Pablo Motos, para sorpresa de la propia colaboradora. “Cuando has pasado por alguna dificultad y estábamos en algún momento crítico, cuando teníamos la conversación de qué vamos a hacer ahí abajo, siempre tenías un chistaco, un chiste diez en mitad del drama”. “Me voy a poner a llorar”, le decía con emoción Falcó, que se abrazó al presentador. “Con Tamara hemos pasado mucho tiempo”, apostillaba por su parte Cristina Pardo. Y Juan del Val deslizaba que se podía hacer una tertulia “contando muchos momentos de ese camerino”.