Tensión entre los abogados de Daniel Sancho y de los Arrieta en Telecinco: "Se podría haber hecho de otra forma"

Este jueves, 29 de agosto, Telecinco se volcó de lleno en su 'prime time' con la noticia del día, la sentencia del caso Daniel Sancho. En el especial La sentencia de Daniel Sancho, conducido por Verónica Dulanto y Manuel Marlasca, estuvieron presentes los abogados de Sancho y de la familia de Edwin Arrieta. Estos son Marcos García Montes y Juango Ospina, respectivamente.

En prácticamente en todas las interacciones que tuvieron ambos letrados se palpó la tensión. En un principio, Ospina se limitó a comentar lo siguiente: "Las sentencias siempre hay que respetarlas y enfocarlas con mucha prudencia y cautela".

"Nunca ha salido de mi boca en ningún plató de televisión que quedaba probado el delito de asesinato con premeditación", enfatizó el defensor de los Arrieta. Es más, ya con este escuchando desde Tailandia, le echó en cara a García Montes que "todo se podría haber hecho de otra forma".

"Levantar el teléfono, hablar entre las partes y buscar una solución que hubiera causado menos dolor a todos. Sobre todo, a la familia Arrieta, pero inclusive a la familia de Daniel Sancho", lamentó Juango.

Más avanzada la tertulia, Marcos volvió a intervenir y lo hizo para corregir a Dulanto y algunos colaboradores: "Vamos a intentar centrar el debate, porque no es una cadena perpetua. Daniel Sancho está bajo la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme".

Juango Ospina, Verónica Dulanto y Marcos García Montes Mediaset España

Incluso se ofendió, después de que la presentadora de Mediaset preguntara al jurista de la familia Arrieta si consideraba que un recurso de los Sancho podría modificar la sentencia: "Le preguntáis que cómo va el recurso. ¡Y el recurso no está aún!".

A pesar de la truculenta situación, los dos abogados admitieron conocerse desde hace tiempo y se mostraron "aprecio" mutuo. "Pese a que Tailandia haya firmado muchos acuerdos de Derechos Humanos, es Tailandia. No Francia, ni Reino Unido, ni España. Hay que entenderlo. Intento empatizar con su cultura y el contexto el país donde se producen los hechos", insistió Ospina.

Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho Mediaset España

Minutos después, Juango volvió a reprocharle a García Montes que no hubiese habido una llamada para facilitar la comunicación. Él no dudó en defenderse: "Es que ese acuerdo es cuando la persona dice que lo ha hecho y tal. Nosotros no mantenemos esa tesis".

"Yo no puedo hablar con mi compañero de un acuerdo si mi cliente me dice que no ha cometido un delito. Si no ha matado a nadie, como dice él", contestó Marcos, pero esto no fue justificación para Juango, que señaló que había una "alta posibilidad" de la sentencia marcase una cadena perpetua.