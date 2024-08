Óscar Pereiro cuenta en 'El chiringuito' que casi muere ahogado: "Estuve a 30 segundos de rendirme"

Aunque el verano suele ser sinónimo de descanso, eso no significa que no haya peligros. Uno de los dramas de esta época son los ahogamientos en playas y piscinas. Según datos provisionales del Informe Nacional de Ahogamientos, cerca de trescientas personas han perecido de esta manera en España en este 2024. Eso es lo que casi le sucede al exciclista Óscar Pereiro, que ha narrado recientemente cómo logró evitar la muerte tras ser arrastrado por el mar.

Ha sido en la madrugada de este pasado 15 de agosto, casi al final de la emisión de El Chiringuito, cuando Pereiro narraba cómo había sobrevivido a una terrible ola. Todo a raíz de comentar los problemas que ha causado la DANA que ha pasado por España esta semana. Edu Aguirre, quien sustituye a Josep Pedrerol durante sus vacaciones de verano, le preguntó al pontevedrés por este terrible hecho, que había vivido apenas horas antes.

El campeón del Tour de Francia en 2006, reveló en el programa que justo el último día de sus vacaciones, previo a irse a la Vuelta España donde trabaja para la organización, decidió darse un baño con su esposa cerca de los acantilados que hay próximos a la playa de Samil. Lo que parecía una tarde tranquila se convirtió en una pesadilla que casi le cuesta la vida.

“Hoy puedo decir que la vida me dio otra oportunidad, es la segunda vez que me la da. La primera fue en el Tour de 2008 cuando me caí por el barranco y lo más normal era morir. Estuve a segundos de no estar aquí”, empezaba a compartir ante el resto de colaboradores y el presentador, para lanzar después un mensaje en el que nadie debe fiarse del mar, por más experimentado nadador se sea.

“Era un día tranquilo con mi mujer, el último que iba a estar en mi casa, mañana me voy a la Vuelta España, dejamos a los hijos con mi suegra y nos fuimos a dar un baño”, contextualizaba. Sin embargo, tanto él como su esposa vieron que “el mar estaba muy fastidiado”, lo que hizo que decidieran apartarse, pero eso no evitó que una gran ola lo atrapase.

'El Chiringuito'.

“Nos fuimos a otro lado. De esto que estamos hablando y viene una ola gigantesca y me tiró cinco metros por las rocas hacia abajo, me engulló el mar”, reveló, dejando al equipo del programa mudo. Pereiro prosiguió narrando su experiencia, dejando un testimonio muy duro. “Te puedo asegurar que estuve a 30 segundos de rendirme porque no había manera de salir de allí”, manifestó sincero.

Pereiro narra cómo la ola le arrastró entre 6 y 7 metros hacia abajo y cómo peleaba para poder respirar mientras tragaba agua. A pesar de que sabía que había que dejarse llevar por el mar, el instinto de supervivencia le hacía moverse. El exciclista comentaba cómo una roca impidió que se ahogase.

😮 "La vida me ha dado una segunda oportunidad".



😢 "Estuve a 30 segundos de rendirme".



🌊 @oscarpereiro cuenta la experiencia más dura que ha sufrido con el mar. pic.twitter.com/BeGJeM4DJC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2024

“Tuve suerte porque en un momento el mar me pega un viaje, vi una roca, me agarré y a partir de ahí casi no tenía ni fuerzas para gatear hacia algún sitio”, expresaba, para después destacar “la suerte” que hubo de que su esposa no se metiera en el agua para salvarle. “Hubiéramos muerto los dos”, sentenciaba. La cámara procedió a enfocar las piernas de Pereiro, donde podían verse arañazos y magulladuras.

El exciclista se descalzó y mostró cómo todavía tenía la delantera del pie vendada y más cortes y cicatrices. “Estoy hecho una mierda, pero vivo y eso es lo único importante” expresaba, dejando así un testimonio sobrecogedor con el que advertía de los peligros del mar.