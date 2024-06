El contundente mensaje de apoyo de Mercedes Milá a Fayna tras la detención de 'El Yoyas': "Eres un ejemplo"

La noticia saltaba la mañana de este miércoles, 26 de junio. La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron a Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano. Este se encontraba huido de la justicia desde 2022. Había sido condenado a 5 años y 8 meses de cárcel por delitos de malos tratos y lesiones cometidos contra Fayna Bethencourt, su exmujer.

Ahora que el juzgado de Igualada (Barcelona) ha decretado su ingreso en prisión, la reacción más esperada era la de Bethencourt, que quiso pronunciarse a través de redes sociales: "Gracias a toda la gente que me escribe para darme su cariño. Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y los míos".

"Les abrazo muy fuerte a todos y, especialmente, a los que siempre han estado apoyándome durante este tiempo de lucha. Infinitas gracias", concluía la canaria, en un mensaje compartido en su cuenta personal de Instagram. Horas antes, en declaraciones Outdoor, la víctima reconocía estar "temblando aún", si bien reconocía su felicidad por la noticia.

A su vez, a esta publicación, respondieron varios personajes conocidos por el público. Entre ellas, destaca la contestación de Mercedes Milá. Como conductora del formato en el que se conocieron Bethencourt y el detenido, puede decirse que ha vivido de cerca la historia.

De hecho, fue ella la que comunicó a Navarro su expulsión disciplinaria de la casa, por comportamiento agresivo con su compañera. "Como dice Ana Bernal, la dignidad, la sinceridad y la resistencia os ha hecho grandes. Tú, Fayna, eres tal ejemplo que todas las mujeres y muchos hombres hoy se alegran contigo y con tu familia. Te mando aquí el mayor abrazo", escribía la comunicadora.

"Qué resistencia habéis tenido. Os abrazo", es el mensaje al que se refería Milá. Y es que Ana Bernal Triviño. La periodista especializada en feminismo y violencia de género, en determinado momento, tuvo una gran presencia en televisión. La malagueña decidió implicarse en la historia de Rocío Carrasco, después de que esta contase su verdad en una docuserie en Telecinco.

Así fue el 'Chester' de Fayna

Hace ahora un año y medio, cuando 'El Yoyas' estaba en paradero desconocido, Fayna Bethencourt concedió una entrevista a Risto Mejide en Viajando con Chester. Frente al publicista, se confesó sobre el infierno de maltrato que sufrió con Carlos Navarro.

"Las agresiones más brutales fueron al final de la relación. Al principio empezó con toques: apretón de manos, pisotones con el talón... Eran pequeños toques de atención. 'Perdón' no me decía y si lo decía era: 'Esta reacción mía lo has provocado tú", relataba Fayna.