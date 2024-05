‘Sálvame’ vuelve a la televisión en abierto: Ten emitirá el programa a partir del 3 de junio

El 23 de junio de 2023, Telecinco emitió el último programa de Sálvame. El pasado 15 de mayo, el espíritu de este programa resucitaba en Twitch y YouTube con un nuevo título, Ni que fuéramos Shhh (inicialmente bautizado Ni que fuéramos Sálvame). Y solo una semana después, el programa ha anunciado su salto a la televisión nacional y en abierto. El día 3 de junio aterrizará en el canal Ten, con su duración actual, de 16:00 a 19:00 horas. Una buena noticia que ha hecho que todos los colaboradores llorasen de alegría.

Al inicio de la entrega de este 23 de mayo, el programa avanzaba una bomba a las 18:00 horas. Algo que cambiaría el futuro de los colaboradores. Y, conociendo cómo se las gastaban en el pasado, muchos llegaron a sospechar que se trataba de una bomba, pero de humo. Una noticia que en realidad no lo sería tanto, un contenido vacío y divertido y poco más. Pero en absoluto ha resultado ser así.

“Hoy se cumplen 11 meses de vuestro destino. Os obligaron a salir por la puerta de atrás. Dijeron que erais telebasura. Os hicieron creer que la tele ya no os quería y os hicieron dudar de vosotros mismos. Pero no lo han logrado”, se podía leer en un vídeo. “La gente os quiere, la tele os necesita, y hoy es uno de esos días que lo cambian todo. El 3 de junio volvéis a las casas de toda España a través de la tele de siempre. A partir del 3 de junio os abre sus puertas Ten”, contaban a los colaboradores, y también, por extensión, a todos los espectadores.

La noticia ha hecho que las emociones se pusiesen a flor de piel, y Víctor Sandoval o Chelo García-Cortés no podían ocultar las lágrimas. “Habéis tardado solo siete días en conseguir un hito histórico”, felicitaba David Valldeperas, el director del formato.

Belén Esteban conectaba por el programa a través de videollamada, pues estaba en TVE para dar una entrevista a Marc Giró. “Mamá, que me vas a poder volver a ver por la tele”, exclamaba la antaño conocida como princesa del pueblo, que también daba las gracias al equipo y al público que ha apoyado la aventura.

“Creo que tenemos que dar las gracias a la gente que nos ha dado este espaldarazo, que nos ha permitido este éxito de siete días, porque no era fácil la apuesta. Gracias a la cúpula, gracias a los compañeros y gracias al público que nos ha acogido”, avanzaba por su parte Kiko Matamoros.

“La gente no sabe lo mal que lo hemos pasado”, se lamentaba Víctor Sandoval. Una frase que Kiko Matamoros no compartía, pues sentía que él no lo ha pasado mal. “Pues yo sí”, le respondía su compañero.

Imagen del programa de hoy de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Lydia Lozano, con mucha emoción, aseguró que “hubiera sido injusto que nos hubiéramos ido a una mierda de audiencia. Cada vez que íbamos a la reunión y habíamos bajado unas décimas nos poníamos las pilas el triple. Hacíamos tele y muy buena”.