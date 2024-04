El creador de 'El Hormiguero' confiesa que sufre cáncer desde hace cinco años: "Me dieron seis meses de vida"

El Hormiguero se ha convertido en el formato 'estrella' del prime time de la televisión. El programa de Antena 3, presentado por Pablo Motos, lidera en audiencias esta franja cada día, reuniendo alrededor de dos millones de espectadores y un 15% de share.

El formato, que cuenta con 18 temporadas a sus espaldas, comenzó su andadura en 2006 en la cadena Cuatro. Entonces, Pablo Motos dirigía No somos nadie, el programa más escuchado de la historia de M80 Radio, por lo que decidió trasladar el formato a la televisión. Debido a su gran éxito, en 2011 pasó a emitirse en Antena 3, donde lleva ya más de una década.

La primera temporada estuvo producida por Getsmusic (Operación Triunfo, Tu cara me suena, Atrapa un millón). Después, pasó a manos de 7yAcción, productora creada por Pablo Motos y Jorge Salvador. A estos dos miembros de la 'cúpula' de El Hormiguero, se suma Jorge Ventosa, director de producción del formato y quien aparece diariamente en televisión al inicio del programa.

Juan Herrera en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, pocos ponen rostro a una de las figuras más importantes de El Hormiguero: Juan Herrera. El hombre, de 69 años, creo junto a Pablo Motos el programa y sigue trabajando a día de hoy junto a él como guionista o poniendo la voz en off a algunos vídeos.

En sus más de tres décadas de carrera, Herrera puede presumir de haber hecho tanto radio, como televisión, un medio en el que ha colaborado en la creación de formatos como El Club de la Comedia o Humor Amarillo. Sin embargo, considera que su mayor éxito es "haber desaparecido".

Juan Herrera, cinco años con cáncer

A pesar de que Herrera se mantiene alejado de los medios de comunicación, fue entrevistado este jueves por Juan Carlos Ortega en Transmite la SER, programa de radio en el que contó que sufre cáncer desde hace cinco años.

"Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida", ha contado.

Junto a los avances médicos, el humor ha sido vital en la recuperación del creador de El Hormiguero. "El humor es una manera de ahorrar sufrimiento, y esto no es mío, es de Freud, pero me encanta esa visión económica de que el humor es una manera de evitar penas", ha confesado.

Herrera ha explicado que se encuentra en una fase que "llaman de mantenimiento": "Quiere decir que la enfermedad no está superada, pero sí controlada, pero en los primeros tiempos, sin el humor, habría sido francamente insoportable". "Yo tenía la suerte de que podía verme a mí mismo desde fuera. Como el que tiene un don. Y me decía: 'Pero tío, si tú eres un gilipollas, tampoco va a pasar nada si te mueres'", ha bromeado.

Así fue la creación de 'El Hormiguero'

El guionista ha hablado en la entrevista sobre su carrera profesional y uno de sus grandes proyectos: Humor Amarillo. "Descubrí el poder enorme de la mierda, que tiene un poder extraordinario para atrapar a la audiencia", ha asegurado. Este formato fue precursor de El Hormiguero, ya que, como ha explicado, su idea inicial consistía en "hacer algo siempre en movimiento, generar ítems donde pudiera haber riesgo, generar elementos que hiciesen que la gente tuviese que estar atenta". "Porque no nos engañemos, los programas en España se hacen en un sofá", ha dicho.

En el proceso de creación de El Hormiguero, Herrera pensó en los niños de pueblo, donde se incluye él mismo, que "no tienen oportunidad de ver nunca un experimento". "Pienso que eso es una manera de traerlos al mundo de la ciencia, el experimento, mezclado con los juegos... y bueno, ese revoltijo de ideas que luego Pablo y su tropa, pues han conseguido armar como el bicharraco que es ahora el programa realmente", ha explicado en Transmite la SER.