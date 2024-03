Sandra Barneda frena en seco a Andrea Bueno en el reencuentro de Álex y Marieta en 'La isla de las tentaciones'

Este miércoles 26 de marzo se dio el coletazo final de la séptima edición de La isla de las tentaciones. Llegaba el esperado reencuentro entre Álex y Marieta, la pareja alicantina que se había convertido en la gran protagonista de esta edición. Convertidos en los únicos que no continuaron su relación tras la marcha de la isla, quedó pendiente por saber qué había pasado con el entrenador personal, quien se había ido con Gabriela, su tentadora favorita.

En el reencuentro, el alicantino comentó que lo suyo con Gabriela no fue nada serio lo que tuvo con la murciana tras volver a España. Sin embargo, todos se quedaron sin palabras cuando la comercial reaparecía en el plató y besaba al entrenador personal. De esta forma, confirmaban que estaban juntos tras su marcha del reality. La murciana revelaba que tras ver al joven en el reencuentro, quiso tener otra oportunidad con él, algo que Álex no dudó en aceptar.

Ahora bien, el relato se derrumbó gracias a Marta Peñate. La canaria tenía información sensible contra el entrenador personal y la comercial, gracias a Andrea Bueno, otra de las grandes protagonistas de esta séptima edición. Ahora bien, mientras Peñate cebaba su información, anunciando que era un “bomba”, la tatuadora fue a degüello contra su compañero de concurso, hasta el punto de que Sandra Barneda tuvo que intervenir.

La malagueña se dio una segunda oportunidad con su novio Álvaro, tras el reencuentro. Fue precisamente éste quien estaba en el grupo de WhatsApp de los novios de la séptima edición del reality producido por Cuarzo. Fue, precisamente, en este grupo, donde Álex Girona ya insinuaba que estaba teniendo algo con Gabriela antes del reencuentro. En ese momento, el entrenador personal estaba en pareja, por lo que estos mensajes revelaban que ésta estaba siendo infiel a su relación.

Álex Girona y Andrea Buena en 'La isla de las tentaciones'.

La tatuadora volvió a hacer alarde de su excesiva forma de ser directa, señalando que el alicantino tenía “los cojones gordos”. Un comentario fuera de lugar que obligó a Sandra Barneda a intervenir. “Andrea, es muy feo lo que acabas de decir”, exclamó la presentadora a la malagueña, quien no dudó en seguir respondiendo, aunque intentando bajar el volumen de sus palabras.

Peñate fue más educada y concreta a la hora de hablar de esta información. A Álex no le hizo gracia sentirse descubierto. “¿A ti no te han dicho que hay conversaciones de hombres en las que no te tienes que meter?”, le preguntó con tono molesto a la malagueña. Andrea volvió a demostrar que no tenía pelos en la lengua. “Yo me meto donde me sale de mi higo”, le replicó.