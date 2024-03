¿Solos o acompañados? Así han acabado las parejas de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco

Respecto a su conexión con Napoli, Borja pedía explicaciones a su pareja. "He tenido conexión con él, pero en ningún momento me he planteado darle un beso ni ir a más porque he tenido en la cabeza a mi novio", explicaba ella y él le decía lo que pensaba tras lo sucedido con el italiano: "No sé lo que ha visto en él, no entiendo cómo ha podido tener conexión, no sé si estás en una burbuja y se te ha ido la cabeza".

Después de dejarse claro lo que no les había gustado al uno del otro, Borja se sinceraba como nunca con Ana sobre sus sentimientos por ella y se rompía por completo: "Sabía que te quería, pero me he dado cuenta de que mucho más de lo que pensaba". "No me imagino mi vida sin ti", aseguraba Ana y ambos protagonizaban un emotivo momento que hacía incluso emocionarse a Sandra Barneda, que terminaba con ambos teniendo claro que quieren seguir viviendo su vida fuera juntos: "Me voy con el amor de mi vida. Quiero que tengamos un hijo y que nos casemos".

Marieta y Álex

Marieta se negaba a saludar a Álex cuando volvían a encontrarse después de todo lo que han visto el uno del otro. El enfado y la decepción no podía disimularse entre ellos y se daban todas las explicaciones sobre lo que habían sentido por sus solteros.