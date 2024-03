Críticas a Mediaset tras crear una presentadora por inteligencia artificial para 'Supervivientes': "Indignante"

Mediaset vuelve a estar en el foco de la polémica. La cadena ha revelado que apuesta por una nueva presentadora, la influencer Alba Renai, quien conducirá un nuevo formato para MiTele, Supersecretos, en el que cada semana irá desgranando la última hora de Supervivientes, el reality que triunfa en audiencias en Telecinco. El caso es que la joven no existe, está creada mediante Inteligencia Artificial. Por ello, han sido varias voces las que han salido en tromba a criticar lo que supone un peligro para los profesionales dedicados a los medios de comunicación y el entretenimiento.

Diseñada por una filial de la propia Mediaset España, llamada Be a Lion, esta creación por IA comenzó su andadura en redes a finales de septiembre del año. Su primera imagen en Instagram data del 22 de septiembre de 2023 en lo que parece una instantánea de la joven tomándose un café con leche en lo que parece ser la terraza del Gran Café El Espejo de Madrid. Desde entonces, Renai ha congregado casi 4.000 seguidores. Eso sí, su perfil deja claro que se trata de una creación hecha por IA, aunque su perfil cuenta con fotografías cuya calidad rozan la realidad.

Por supuesto, este anuncio no ha dejado indiferente a nadie, especialmente porque Renai es la primera presentadora de un formato para televisión que no existe en España. Mediaset provoca que España se sume a otros países como China o Arabia Saudí, que ya han sustituido a periodistas reales por presentadores que no existen. Estos se limitan a leer lo dictado por el régimen de turno, eternamente jóvenes, disponibles 24 horas al día y, lo más importante, a los que no hay que pagar ni temer por enfermedades, bajas o que sean tentados para irse a otra cadena.

[Los científicos españoles que alertan del peligro inminente de la IA para crear armas biológicas]

Entre las principales críticas, han surgido de propios profesionales de Mediaset. Patricia Pardo, copresentadora de Vamos a ver, no ha dudado en mostrar su indignación al hacerse público este ‘fichaje’ virtual. “Déjame que te toque porque quiero celebrar poder estar al lado de un presentador en carne y hueso”, comentaba mientras se dirigía a Joaquín Prat, quien quiso quitarle hierro al asunto, al considerar no sentirse “amenazado teniendo en cuenta que la nueva compañera de realidad virtual es mujer”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Renai (@albarenai)

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.

Pardo no ha dudado en argumentar su crítica. Es más, se centró en ese aspecto, en cómo la inteligencia artificial crea mujeres jóvenes e irreales que sólo fomentan más prejuicio sobre cánones imposibles. “Claro, fíjate, No es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?”, expresó, para después afirmar que hay que señalar públicamente estas situaciones. “Es más que necesario”, afirmaba con rotundidad.

Lo que nos vamos a arrepentir de la IA lo estamos viendo venir pero hemos elegido hacer como si nada https://t.co/tN25MqrsRx — Rocío Muñoz (@Rocio_ML_) March 13, 2024

Cuando pensabas que no podían caer más bajo, llegan con esto.



Es una falta de respeto tan grande a los profesionales que hay dentro y fuera de esa cadena, que vomitivo me parece poco. https://t.co/0jX2AaI4WF — Pilar M. Manzanares (@Pilar_Manzr) March 13, 2024

La queja de Pardo no ha sido la única, deferentesiferentes periodistas y profesionales de la comunicación han expresado su indignación a la llegada de Alba Renai. “Lo que nos vamos a arrepentir de la IA. Lo estamos viendo venir pero hemos elegido hacer como si nada”, comentaba en su cuenta de X (antes Twitter) Rocío Muñoz. “Cuando pensabas que no podían caer más bajo, llegan con esto. Es una falta de respeto tan grande a los profesionales que hay dentro y fuera de esa cadena. ¡Vomitivo me parece poco!”, denunciaba Pilar M. Manzanares en la misma red social.

Teniendo en cuenta todos los periodistas maravillosamente formados de este país (así como todos los talentos que querrían una oportunidad como esta) me parece vergonzoso que se apueste por la IA para sustituir a una presentadora… https://t.co/a2EEU8IwXW — Paula Jiménez Belmonte (@paulajimenezb) March 13, 2024

Pues, mira, no me voy a callar. Me parece una asquerosidad y una humillación hacia los PROFESIONALES de la comunicación y periodismo que somos de carne y hueso, nos hemos preparado y licenciado, y seguimos unas normas.

Os habéis lucido (una vez más)

Todas las reacciones: pésimas pic.twitter.com/elVdoDiAL1 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) March 13, 2024

“Teniendo en cuenta todos los periodistas maravillosamente formados de este país (así como todos los talentos que querrían una oportunidad como esta) me parece vergonzoso que se apueste por la IA para sustituir a una presentadora”, señalaba Paula Jiménez Belmonte. “Me parece una asquerosidad y una humillación hacia los profesionales de la comunicación y el periodismo, que somos de carne y hueso. Nos hemos preparado, licenciado y seguido unas normas. Os habéis lucido”, exclamaba Álvaro Roldán.