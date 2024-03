"No funciona así": Susanna Griso afea la actitud de Óscar Puente, el "ministro que está en todas las broncas"

Susanna Griso ha vuelto a reprender al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a cuentas de las broncas tuiteras que ha protagonizado en las últimas fechas. Y es que, el dirigente socialista lleva tiempo metiéndose en todos los charcos, de acuerdo con el criterio de la presentadora de Espejo Público.

El último ha sido el escándalo que ha salpicado a Isabel Díaz Ayuso después de la denuncia de la Fiscalía a su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal y falsedad documental.

En lo que concierne a Griso, Puente se mostró bastante irónico con la periodista al recriminarle que no pidiera el cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Ayuso, tras hacerse pública la conversación que mantuvo con la periodista de Eldiario.es Esther Palomera. "Abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de MAR. ¿A que sí?", escribió irónico en X.

Todo esto vino en respuesta a que Griso afeara su actitud, después de que éste se refiriera del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid como "testaferro con derecho a roce". La presentadora de Atresmedia fue rotunda al calificar el comentario machista del político como "impresentable". "Un ministro no se puede comportar así. Es increíble que esto pueda pasar", dijo.

Pues bien, este martes, 20 de marzo, el matinal de Antena 3 ha reprochado las formas que empleó MAR para después poner las declaraciones "conciliadoras" de Óscar Puente, a quien Griso se ha referido como el "ministro que está en todas las broncas, el perejil de todo lo que se enciende".

"A riesgo que me vuelva a escribir otro tuit"

El dirigente socialista justificó con actitud en las redes diciendo que se ha "cansado ya de escuchar determinadas cosas" y que por eso "hemos decidido responder". Además, sostiene que "quien empezó subiendo el tono, es quien tiene que empezar a rebajarlo y, entonces, lo rebajaremos los demás".

Sin embargo, Griso no estaba para nada de acuerdo con sus palabras. "Eso no funciona así, señor Puente", ha dicho la presentadora de Antena 3 sacando a relucir el mensaje que le dedicó el fin de semana, mencionado líneas más arriba.

"A riesgo que me vuelva a escribir otro tuit. Me instaba a que pidiese la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que el tono lo tienen que rebajar todos. No hay que esperar a que el otro lo haga y un ministro del Gobierno tiene que ser el primero. No puede utilizar Twitter como un campo de batalla para sus cuentas personales", ha rematado la catalana.