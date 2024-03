Susanna Griso estalla contra el "machismo" que desprende Óscar Puente contra Ayuso: "Impresentable"

A pesar del caso Koldo y de la aprobación de la Ley de Amnistía, el caso del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha terminado robándolo el foco del protagonismo. De hecho, ha logrado que Óscar Puente, ministro de Transportes y uno de los perfiles más polémicos del gobierno de Pedro Sánchez, esté muy activo en redes.

Controvertido ha sido el post que ha compartido el exalcalde de Valladolid en cuenta de X (antes Twitter), con el que respondía a las palabras de que la líder del PP madrileño escribía en la misma red social. “Sánchez aprueba la ley más execrable de la Democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Pues ahora, ni por los presupuestos. Le han tomado el pelo a él mientras traicionaba a los españoles”, escribía Ayuso en X.

El ministro socialista lanzaba un comentario tildado de “machista” y fuera de lugar. “Execrable es lo del testaferro con derecho a roce. Isabel, dimite”, escribía. Palabras que han sido fuertemente criticadas tanto por políticos como por medios de comunicación y la opinión pública.

“Lo de Isabel Díaz Ayuso llamando hijo de puta al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] en el Congreso es lamentable, la utilización del término fruta en vez de hijo de puta es lamentable, pero el término testaferro con derecho a roce tampoco es que sea muy presentable”, opinaba, por ejemplo, Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo este pasado viernes 15 de marzo.

De la misma manera, Susanna Griso ha exclamado contra Puente en Espejo Público, calificando su comentario de “impresentable”. “Quiero comentar con vosotros el tuit de Óscar Puente, porque es impresentable”, comenzó diciendo, para comentar el origen de las palabras del político del PSOE. Griso resaltó la gravedad de las acusaciones y el tono machista del ministro.

“La acusación es doble. Por un lado, habla de que su pareja es un testaferro y, luego, el machismo que desliza entre líneas”, expuso la presentadora. Argumento que fue respaldado por Antonio Beaumont en el debate. “Un ministro no se puede comportar así. Es increíble que esto pueda pasar. Debería de estar avergonzando a todos los miembros del Partido Socialista, que deberían de haberle pedido explicaciones por ese tuit”, agregó.

“Pero, aparte de todo, me sorprende que el feminismo no salga rápidamente a defender a Isabel Díaz Ayuso en este asunto”, finalizó. A pesar de las críticas, Puente no ha pedido disculpas. Es más, ha respondido con otro ataque Susanna Griso en su cuenta de X. “Susanna Griso, sin ir más lejos, abrirá su programa el lunes pidiendo el cese de Miguel Ángel Rodríguez. ¿A qué sí?”, escribió, haciendo referencia a los comentarios fuera de tono que lanzó el jefe del Gabinete de Ayuso a Eldiario.es

Puente lleva ya unas semanas atacando a medios de comunicación y periodistas. Muy comentado fue su rifirrafe con Risto Mejide por su cobertura del caso del novio de la líder del PP madrileño en Todo es mentira. Asimismo, acusó a la directora de Comunicación de Mediaset, Sandra Fernández, de seguir supuestamente directrices de Miguel Ángel Rodríguez. Graves acusaciones que obligaron a la cadena de Fuencarral a lanzar un comunicado desmintiendo sus palabras y defendiendo su libertad editorial.

“Ante las afirmaciones efectuadas por el ministro Óscar Puente en la red social X, Mediaset España desmiente rotundamente que se haya producido ningún tipo de llamada para influir en la línea editorial de un programa de este grupo y subraya la absoluta libertad editorial que siempre han tenido, tienen y tendrán los presentadores, periodistas, trabajadores y colaboradores que participan en todos y cada uno de sus programas”, comentaba el comunicado, que leyó Mejide en su programa en Cuatro, donde se reveló que Puente acudirá para una entrevista el próximo 8 de abril.