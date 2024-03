La divertida pifia de Arancha Morales y Laila Jiménez en Telecinco: "Vamos a ordenarnos un poquito"

Si hay una frase mítica que sigue funcionando en televisión es la de ‘son cosas del directo’. Esos fallos en los que un presentador olvida el guion o un micrófono no funciona correctamente. Por supuesto, es la reacción espontánea la que llama interés y provoca la anécdota. Eso es lo que les ha pasado a Arancha Morales y Laila Jiménez este pasado 15 de marzo en la edición matinal de Informativos Telecinco. Ambas han vivido un momento ‘¡tierra, trágame!’ Un lapsus del que han sabido tirar de humor.

Todo comenzó con un fallo del teleprompter. Ambas tenían que dar paso a una reportera que se había desplazado hasta Londres con motivo de los Premios Diana de Gales, en los volvió a ver la nula relación que hay en la actualidad entre sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. Con una imagen de la bandera británica envolviendo una instantánea de la malograda princesa, Jiménez comenzó a narrar una noticia nada relacionada con los galardones.

“Hoy Valencia se viste de gala…”, comenzó a comentar la presentadora, dándose cuenta rápidamente de que esa no era la noticia que debía abordarse en ese momento. “Eso se lo contaremos después”, señaló. “Vamos a seguir con la Monarquía. No sé si usted está cansado o desconcentrado, sepa que no le pasa sólo a usted, sino a todos…”, comenzó a decir Jiménez, parándose de nuevo al darse cuenta que tampoco correspondía con la noticia sobre los Premios Diana de Gales, sino al del Día Mundial del Sueño.

Por supuesto, la periodista tiró de profesionalidad, al ver que el teleprompter le estaba jugando una mala pasada. “Vamos a hacer un parón y vamos a ordenarnos un poquito”, dijo, teniendo rápidamente la ayuda de su compañera de plató, Arancha Morales. “Sí, vamos a retomar con la Monarquía. Nos vamos a ir hasta Londres donde todavía está coleando el escándalo ocasionado por la foto retocada de Kate Middleton…”, comenzó a comunicar Morales antes de dar paso a la reportera situada en la capital británica.

El lapsus vino porque se mezclaron las noticias de las Fallas de Valencia, los Premios Diana de Gales y la del Día Mundial del Sueño. Un error del que ambas supieron salir tirando de humor y, sobre todo, profesionalidad. Ambas comentaron lo sucedido al salir de los informativos, tomándose con gracia lo que había ocurrido.

En redes sociales, se pudo ver cómo las dos comentaban el lapsus al salir del plató, entre risas. “¿Sabías que hoy es el Día Mundial del Sueño? Donde seguro que lo saben es en Londres”, decía divertida Jiménez. Entre carcajadas, mostrando cómo, en esos momentos, toca tomárselo con humor. “Estaba la foto de Lady Di de fondo mientras tú te enredabas de Londres a las Fallas, pasando por el Día Mundial del Sueño. Y yo pensaba: en algún momento va a salir de esta”, comentaba Morales.

“Bueno, hemos salido airosas de esto”, agregaba. “¿Tú crees?”, le respondía Jiménez. Dados los comentarios del público, es evidente que sí, puesto que los espectadores han mostrado su apoyo y han valorado positivamente cómo ambas periodistas han sabido tirar de humor ante un lapsus.