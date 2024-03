El príncipe Guillermo, emocionado, recuerda a su madre y se pronuncia como nunca sobre Kate Middleton

El príncipe Guillermo de Inglaterra (41 años), heredero al trono británico, ha vivido este pasado jueves, 14 de marzo, un día muy emotivo, pues ha afrontado dos sendos actos relacionados con la memoria de su madre, Diana de Gales.

El hijo mayor del rey Carlos III (75) ha acudido a la Diana Legacy Award, la gala de premios que se creó para fomentar, desarrollar y asegurar un cambio positivo en las vidas de los jóvenes y perpetuar así el legado de Lady Di. Una celebración que ha tenido lugar en el Museo de las Ciencias de Londres.

Se trata de un acto que acontece al tiempo que la monarquía afronta un intenso escrutinio por la controversia generada en torno a la foto que retocó la princesa de Gales, Kate Middleton (42).

Guillermo de Inglaterra posando, muy sonriente, junto a una de las premiadas. Gtres

El primogénito de Carlos III y la fallecida Lady Di, que ha acudido al acto sin su esposa, quien continúa convaleciente tras una operación abdominal de la que no se conocen los detalles, ha pronunciado un emotivo discurso en el evento.

"Esta tarde, los premios Legado de Diana son particularmente especiales para mí porque marca el 25 aniversario de los Premios Diana, una organización benéfica fundada para reflejar la creencia de mi madre en que los jóvenes pueden cambiar el mundo", ha asegurado Guillermo.

El príncipe de Gales ha recordado cómo Diana le enseñó "que todo el mundo que sufre necesidad merece que le echen una mano en la vida". "Ese legado es algo en lo que tanto Kate como yo nos hemos centrado mediante nuestro trabajo, al igual que los 50.000 jóvenes que han recibido un premio Diana a lo largo de los últimos 25 años", ha indicado.

Si bien los premios Diana se entregan anualmente, cada dos años se conceden también los Legado de Diana, introducidos en 2017 para marcar el 20 aniversario de la entidad y al que optan los receptores del otro galardón.

Guillermo de Inglaterra durante su discurso en los premios, este jueves, 14 de marzo. Gtres

En la mañana de este jueves, horas antes de la gala de los premios, Guillermo ha acudido otro acto con niños y, mientras preparaba galletas en un taller de cocina, ha hablado como nunca de Kate y de sus hijos: "Mis hijos son más artísticos que yo", ha dicho mientras trataba de manejar la manga pastelera, para después señalar: "Mi esposa es la artística".

Meghan reaparece

La duquesa de Sussex, Meghan Markle (42), ha regresado, precisamente, este pasado jueves a Instagram para presentar el proyecto American Riviera Orchard, su nueva marca que tiene previsto vender productos de cocina desde vajillas y copas a jaleas y mermeladas. Un retorno, eso sí, no exento de polémica, pues hay quien la acusa de haber aprovechado la coyuntura de los premios que llevan el nombre de Diana de Gales.

La imagen del perfil en esta red social del negocio -que también cuenta con página web- es un logotipo que incluye la palabra 'Montecito', el barrio de Santa Bárbara (California) donde reside Markle, y en la biografía se puede leer "Por Meghan, la duquesa de Sussex. Fundada en 2024".

De hecho, se especula que el propio nombre de la marca se relaciona con dicha ciudad californiana donde vive con su marido, el príncipe Enrique de Inglaterra, y sus dos hijos, ya que Santa Bárbara es conocida como la 'Riviera americana' por su clima y paisaje.

Meghan Markle en una imagen de archivo. Gtres

La primera historia de Instagram del nuevo perfil muestra a la actriz californiana recogiendo flores y cocinando con la canción I wish you love me de Nancy Wilson de fondo. Con esta aparición, el matrimonio acabó con su silencio en redes sociales desde 2020, cuando actualizaron por última vez la página @SussexRoyal justo después de retirarse como miembros activos de la familia real británica.

Sobre su inactividad en redes, Markle explicó en la edición de 2020 de las conferencias Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit que por su "propia preservación" tomó la decisión personal de no tener ninguna cuenta y que le resultó "útil".

Ahora su regreso coincide con la tormenta mediática sobre la monarquía del Reino Unido, suscitada por la polémica por una foto retocada que la princesa de Gales, Kate, publicó en su cuenta de X en motivo del Día de la Madre. Ella misma confesó que había modificado la imagen, a la vez que continúan los interrogantes sobre la naturaleza de unas dolencias por las que se sometió a una operación de una cirugía abdominal el 16 de enero.

La Familia Real trató de restar importancia al episodio, pero éste socava la credibilidad de los mensajes del Palacio de Kensington cuando, además, el rey Carlos III está de baja por tratamiento oncológico y el príncipe Guillermo limitó sus funciones.