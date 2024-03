Joaquín Torres desvela su crisis matrimonial con Raúl Prieto: "Es el amor de mi vida, pero necesito curarme"

El reconocido arquitecto Joaquín Torres (53 años) no está atravesando un buen momento ni en lo personal ni en lo profesional. Hace unos meses, tal y como él mismo se encargaba de compartir a través de sus redes sociales, sufría un aparatoso accidente que le obligaba a pasar por quirófano.

Además de este bache de salud, el pasado 2 de marzo el arquitecto hacía frente a una de las pérdidas más tristes de su vida: la de su madre. Un aciago momento tras el cual comenzó una guerra entre Joaquín y uno de sus hermanos. En medio de toda esta polémica, el mediático arquitecto se ha sincerado como nunca sobre el estado de su matrimonio cuando se cumple un año de su boda con Raúl Prieto (48).

La pareja está atravesando una crisis. Así lo ha confirmado Joaquín este pasado jueves, 14 de marzo, en su participación en el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsoles. Visiblemente emocionado, Torres no ha podido evitar emocionarse y se ha echado a llorar al hablar del distanciamiento de su marido.

Raúl Prieto y Joaquín Torres el día de su boda en Sevilla.

El motivo de su presencia en el programa de Sonsoles Ónega (46) no ha sido otro que hablar de la herencia familiar y las sonadas disputas con su hermano tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, también ha hablado Torres de otros temas concernientes a la salud y a su historia de amor.

"Me tengo que volver a operar por tercera vez. Hasta que no me operen no dejará de dolerme", ha manifestado con semblante apesadumbrado. Además de centrarse en su recuperación física, también está comenzando el proceso de sanarse emocionalmente.

"Ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme para poder dar a mis hijos, a Raúl. Para poder ser generoso tengo que estar bien, tengo que salir de este agujero. Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura, pero es que no puedo", ha expuesto sobre el momento anímico que está atravesando.

Ha sido en ese momento cuando Joaquín Torres ha ahondado en la salud de su matrimonio. Las dificultades que vive están siendo un obstáculo para su vida en pareja. "Raúl está siendo el pobre todo. En esta especie de incomprensión, lo estamos pasando mal como pareja. Ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada...", ha reconocido.

Sin embargo, mantiene que sigue siendo una persona muy importante para él: "Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario".

Además, ha hablado abiertamente sobre el odio que siente y que le ha llevado a acudir a profesionales. "Estoy muy triste. Me he quedado vacío. Y tengo mucho odio. Me estoy tratando con una psiquiatra. No quiero estar odiando todo el día. No puedo vivir con odio porque sé que se traspasa al cuerpo y voy a tener una enfermedad".

El 22 de mayo de 2023, Raúl Prieto y Joaquín Torres pasaron por el altar para unir sus vidas de manera oficial. Fueron dos días de enlace en Sevilla en los que no faltó la diversión, el amor y los rostros conocidos. Después de seis años de relación, la pareja decidió darse el 'sí, quiero'. Hoy, afronta un importante escollo amoroso.