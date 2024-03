Blas Cantó, ¿presentador de Eurovision Junior?: "Hablo inglés y francés y estuve en Eurojunior hace 20 años"

Cinco famosos continúan en la aventura para convertirse en el mejor pastelero o pastelera de España en Bake Off: Famosos al horno: Rocío Carrasco, Ana Boyer, Alba Carrillo, Patxi Salinas y Blas Cantó. Todos ellos recibirán esta noche la visita de sus familiares y amigos para ayudarles a realizar una prueba y conseguir convertirse en finalistas del talent culinario.

"Yo sé quien gana. Es merecido el puesto, pero no sé si soy yo u otra persona", bromea Blas Cantó en conversación con BLUPER con motivo de su debut como presentador en la gala de los Premios Dial Tenerife 2024, celebrados el pasado jueves en la capital canaria.

"La experiencia ha sido increíble. Me lo he pasado muy bien. He sudado la gota gorda. No han caído en la masa, ¿eh? Es que algunos sí", añade entre risas el murciano, que esta noche recibe la visita de su amiga Adriana Torrebejano.

También ha pasado a ser amiga Rocío Carrasco, la persona que más le ha sorprendido en esta aventura. "Nos conocíamos de una comida en casa de Yolanda Ramos y de haber ido al programa suyo (Hable con ellas). Pero es que el programa no hablé con ella. Nos hemos conocido realmente en este programa y ha sido increíble. Cómo cocina, qué generosa es, se llevaba cosas para todo el mundo..".