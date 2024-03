Florentino Fernández cuenta en ‘El Hormiguero’ el motivo por el que se hace “el gilipollas para triunfar”

Florentino Fernández es un viejo conocido de El Hormiguero, tanto como para tener ya la tarjeta platino. Su entrada en el programa de este miércoles fue espectacular, con el humorista haciendo todo tipo de bailes tirado en el suelo, con un gorro asiático. “No soy como tú que estás con el boxeo, pero hago mis deportes”, le reconocía a Pablo Motos, cuando el presentador alabó su forma física.

En esta ocasión, Flo acudía a promocionar Kung Fu Panda 4, película de animación en la que dobla al personaje protagonista. “Es una película que es un plan familiar estupendo. Siempre tenemos a la familia como en segundo plano, pero hacer un plan familiar todos, abuelos, papás, hijos, se consigue en el cine una experiencia única”, relataba sobre el largometraje, que trata de “valores que molan mucho” como las segundas oportunidades.

No es la primera vez que Florentino se mete en un estudio de doblaje, y cree que cuando haces un buen trabajo no lo notas. Así, narró cómo es el ejercicio que hace para encontrar la voz del personaje, poniendo la voz aguda, y jugando con las eses muy silbadas.

[Carmen Machi asusta a Pablo Motos al narrar en 'EH' una experiencia paranormal: “Me he hecho caca”]

Tras contar una anécdota con Jack Black y Dustin Hoffman, dobladores de la saga en su versión original, Flo reconoció que no habla inglés, pero que “lo camuflo que te cagas”. A raíz de esto, Pablo Motos y el invitado recuperaron los “momentos teniente”, canciones en inglés que tienen frases que parecen español. En concreto, Flo presentó el tema de The Doors Roadhouse Blues, y Pablo alabó su pronunciación. “Soy un tío súper mega preparado, lo que pasa que me hago el gilipollas para triunfar. No puedes triunfar si estás mega preparado, tienes que parecer un poco, pues eso gordo así, como mal hecho”.

En la charla, Pablo Motos también le preguntó por la obra El sentido del humor, en la que comparte escenario con Santiago Segura y José Mota. “Notamos la risa de la gente, el buen rollo, que difieren mucho de las redes sociales, en los periódicos, en los links que marcas para ver ciertos titulares. Hay muy buen rollo y hablamos de lo bonito que es reirse”, aseguraba, en referencia velada a las polémicas que muchas veces ha protagonizado.

El presentador también habló con Flo de cuáles serían sus bocadillos favoritos, y el humorista destacó, entre otros, el de tortilla de patatas con mayonesa y pimientos. “Tengo un amigo que se llama Filete, y de pequeños nos comíamos un bocadillo con mayonesa por los dos lados. No éramos conscientes (de lo que engorda), los nutricionistas te amargan la vida”, bromeaba.

Flo también recordó cómo en 1996 recibió una jugosa oferta de Telecinco, en el momento en el que Pepe Navarro daba el salto de esta cadena a Antena 3. Él ganaba por Esta noche cruzamos el Mississippi 380.000 pesetas, y cuando negociaron que continuase en Telecinco, infló la cifra el millón y medio. Le ofrecieron hasta 9 millones por quedarse en la cadena, pero él rechazó la oferta por un consejo que le dio su madre: “El dinero está bien en la cantidad necesaria, pero en más cantidad es cáncer”. Una frase que le marcó mucho, y que gracias a ella, tiene en la actualidad sus gatos cubiertos y trabaja en lo que sabe que defiende bien.