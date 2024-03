‘Supervivientes 2024’ tomará una decisión sobre la continuidad de Zayra Gutiérrez en la gala del jueves

Además, los supervivientes competirán en un duro juego de localización titulado ‘El desafío de Poseidón’, que pondrá a prueba sus condiciones físicas y mentales, y afrontarán una nueva ronda de nominaciones.

['Supervivientes' tendrá la primera presentadora virtual creada y entrenada con Inteligencia Artificial]

Por otro lado, el equipo médico de Supervivientes tomará una decisión sobre las condiciones de salud de Zayra para continuar en la aventura, tras ser evacuada a un hotel. Hay que recordar que la hija de Arancha de Benito y de Guti se quejaba de sus problemas de de ciática, y tuvo que ser atendida por los médicos del formato, y tras una exploración, fue evacuada. Eso sí, en la entrega del pasado lunes, Carlos Sobera aclaró que mantendría las mismas condiciones de alimentación que el resto de sus compañeros.

Este problema de salud impidió que Zayra participase en la entrega de Supervivientes: Tierra de nadie en la prueba en la que podían conseguir el fuego. Laura Madrueño le preguntó a la joven cómo estaba, pero Zayra no podía ni levantarse. Esa noche, Sobera contactó con ella, desde su habitación, en varias ocasiones, y la concursante no paraba de quejarse. “Tengo mucho, mucho dolor”, se quejaba. “No sé lo que tengo, no puedo hacer nada y eso que el médico me ha dado una medicina fuerte”, añadía. Así, este jueves saldremos de dudas de si continúa en el reality, o si se verá obligada a abandonar.