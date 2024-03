Edurne salta a Antena 3 tras abandonar ‘Got Talent’: será coach en la nueva edición de ‘La Voz Kids’

Este martes por la noche, Edurne anunciaba en su cuenta de Instagram un cambio profesional muy importante. Y es que había decidido no continuar su andadura en Got Talent, programa de Telecinco en el que ejercía como miembro del jurado desde el año 2016, desde la primera edición.

Aseguraba que había sido una decisión “difícil de tomar”, que el programa había sido “una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera” en la que había “crecido como profesional y como persona”, pero que cerraba ese episodio para centrarse en “una nueva etapa centrada en mi nuevo disco”. “Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, aseguraba.

Esto no quita, sin embargo, que vaya a estar alejada de la televisión. Y es que, tal como adelanta 20 minutos, y ha podido confirmar BLUPER, Edurne será coach de La Voz Kids, el talent show infantil que actualmente se emite en Antena 3. Las grabaciones de la nueva temporada del concurso tendrán lugar entre verano y otoño de este año.

La incorporación de Edurne al equipo de coaches del formato que presenta Eva González supondrá un cambio respecto a la próxima edición infantil, que ya se promociona, aunque todavía no ha confirmado su fecha de estreno. Y es que en ella serán Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo quienes se dediquen a juzgar y asesorar a los pequeños artistas participantes. De ellos cuatro, Lola Índigo es debutante como mentora, mientras que el resto son más que veteranos.

[Edurne, profundamente emocionada por el mensaje que recibe de su hija durante 'Got Talent: All Stars']

De esta manera, La Voz, en todas sus versiones, continúa renovando de forma constante su equipo de coaches. En las últimas temporadas ha contado con figuras como Laura Pausini, Alejandro Sanz, José Mercé, Pablo López, Luis Fonsi, Aitana o Sebastián Yatra, entre tantos otros, listado al que ahora se incluye el de Edurne García.

No hay duda que la madrileña, a quien conocimos gracias a Operación Triunfo, sabrá conectar muy bien con los niños. Y es que ella, desde bien pequeña, comenzó a subirse a los escenarios. A los once años Edurne formó parte del grupo Trastos junto a otros niños prodigio de la época como Miguel Ángel Varcárcel (de Farmacia de Guardia), Críspulo Cabezas (de la película Barrio) o Fernando García Cuesta (de la serie Hermanas). Con esta formación grabó tres discos, que promocionaron en programas como Día a día, presentado por María Teresa Campos, el cual visitaron en más de una ocasión.