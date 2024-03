Edurne anuncia su salida de ‘Got Talent’ tras 8 años para centrarse en su nuevo disco: “Ha sido difícil”

La próxima edición de Got Talent España tendrá un cambio importante. Edurne García acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram que abandona el formato, en el que llevaba 8 años trabajando como jurado, desde que el concurso empezase sus emisiones en el año 2016.

“La próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia”, asegura la que fuese representante de España en el Festival de Eurovisión de 2015. Define la experiencia como unos años “inolvidables”, y apunta que la decisión ha sido “difícil de tomar”.

“Este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera”, escribe también la artista, que destaca todo lo que ha aprendido en el concurso y cómo ha “crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia”.

En su despedida, Edurne se acuerda de todos sus compañeros del jurado y del presentador, Santi Millán, por “haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero”, afirma.

Su marcha de este programa de televisión tiene que ver con su carrera como cantante, oficio con el que la descubrimos gracias a Operación Triunfo. “Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música”, continúa exponiendo. “Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro”, finaliza su escrito.

Con la marcha de Edurne, Got Talent dice adiós a la miembro más veterana de su equipo de jueces. Y es que en la primera etapa Edurne valoraba junto a Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez y Eva Hache. Luego por el programa fueron pasando otros profesionales como Risto Mejide, Eva Isanta, Paz Padilla o Dani Martínez. En su última temporada emitida, en el último trimestre de 2023, Edurne, Risto, Florentino Fernández y Paula Echevarría (en la octava) y Florentino Fernández trabajaron como miembros del jurado. Ahora falta saber quién ocupará el hueco de la intérprete de Amores dormidos.