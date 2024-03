El día que Vasile le ofreció 'Supervivientes' y su relación con Pantoja: las confesiones de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez está a punto de estrenar Supervivientes 2024 y, por lo tanto, volver a la televisión tras la cancelación de Cuentos chinos. El presentador, que viene de cargar las pilas en un viaje que ha hecho a Cartagena de Indias, Colombia, cuenta las horas para volverse a poner delante de las cámaras.

Por ese motivo, el comunicador ha tirado de nostalgia en su blog semanal de Lecturas hablando del reality de Telecinco. Jorge Javier empieza acordándose del día que Paolo Vasile le llamó al despacho para pedirle que presentara el programa que Telecinco acababa de recuperar en el 2011

"Me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme. Sinceramente, no era un entusiasta seguidor del formato", escribe recordando que "solo pude musitar 'a ver qué tal es el casting" y que salió de la reunión "un tanto acongojado".

[TVE lo vuelve a hacer: dobla 'Maestros de la costura' para competir contra el estreno de 'Supervivientes' este jueves]

Aquella edición, que copresentó con Raquel Sánchez Silva, fue "apoteósica". Y lo fue porque Kiko Rivera y Rosa Benito formaban parte de la nómina de concursantes. Precisamente, Jorge recuerda la agonía que tuvo desde el helicóptero la colaboradora que acaba de ser rescatada por De viernes. "No se atrevía a tirarse y nos fuimos a publicidad con la pobre señora temblando de miedo", dice.

Pero la noche que lo cambió todo fue la que "Isabel Pantoja entró por teléfono para animar a su hijo en una noche que estaba a punto de abandonar". Tal y como rememora, eso supuso el fin a una "época de fortísimos desencuentros entre la cantante y Mediaset que culminó con una histórica visita a plató" de la tonadillera. La relación con Vasile era tan buena que los tres acabaron presentando las Campanadas desde la Puerta del Sol.

"Con Pantoja no me llevo desde hace la tira"

"Luego todos nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse", apunta para reflexionar después sobre en qué punto se encuentra su relación con la artista.

"No me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar", dice hasta el punto de tender nuevamente un puente hacia la reconciliación con Maribel, como cariñosamente la llamaba cuando eran amigos. "Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo".

"Me da mucha alegría que me dirija Raúl Prieto"

Después de tener bonitas palabras hacia las tres compañeras que ha tenido en Supervivientes -Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño-, Jorge Javier se detiene en la nueva etapa del formato, que pasa de estar producido por Bulldog TV a Cuarzo. Y es que las galas estarán dirigidas por Raúl Prieto, exdirector de Sálvame.

"Ahora somos unos señores hechos y derechos contentos de reencontrarse en esta nueva aventura. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida", dice sobre Prieto, enterrando el hacha de guerra después del desencuentro que tuvieron en el pasado.