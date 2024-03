Los 'dardos'' del sobrino de Ana Rosa Quintana a Terradillos: "Tienes la misma sombra de barba que Ábalos"

El tramo final de TardeAR volvió a contar con Fila Zero, la sección de Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa. El treintañero volvió a hacer alarde de su humor, opinando de la sección de Anabel Pantoja como nueva colaboradora del magacín vespertino. La sobrina de la famosa tonadillera viajó hasta Marsella para encontrar el buffet más grande del mundo y, por supuesto, intentar practicar algo su francés.

“¡Qué graciosa la otra sobrina! ¡Cómo se lo pasa por Europa!”, dijo al inicio de su intervención el sobrino de la periodista. Ana Rosa no dudó en observar que estaba un poco “celoso”. “No, me parece injusto. Ella no es de sangre y yo sí. Aquí estoy todo el día en la grada”, le reprochaba Kike a su tía. “Pero bueno, ponte cómoda que te voy a dejar el culo torcido. He cogido una cámara, he salido a los pasillos de Mediaset y vengo para aprender para quitarte de en medio”, le advertía Kike a la comunicadora.

Con cara de circunstancia, Ana Rosa no daba crédito a las demandas de su sobrino, que comentaba que Mediaset le “tenía que dar” el puesto que se merece. “De presentadora”, agregaba con tono socarrón Ana Rosa. Su sobrino procedió a mostrarle un vídeo de cómo buscaba ‘derrocarla’ como conductora de un programa. Para ello, visitó los distintos formatos de la cadena.

“Voy a robarte lo que es tuyo, el reinado de Telecinco. ¡Voy a dominar Mediaset!”, comenzaba comentando Kike con tono malvado. Después, el sobrino de Ana Rosa procedió a hablar con diferentes presentadoras y algún que otro presentador. La primera fue Ana Terradillos, conductora de La mirada crítica. Ambos comenzaron a saludarse en euskera y, por supuesto, salió a relucir el caso Koldo.

Kike Quintana y Ana Rosa Quintana en 'TardeAR'.

Terradillos quiso picar un poco al sobrino de Ana Rosa, diciéndole que tenía un aire al exasesor del exministro Ábalos. Kike no dudó en responderle, de una manera que Terradillos no se esperaba. “¡Qué graciosa! Y tú a Ábalos, por la sombrita de la barba”, exclamó el treintañero, dejando a la periodista guipuzcoana ligeramente ofendida. “¡Yo a Ábalos! ¡Venga ya!”, expresó.

“¡Por favor! Será por lo descarada. No por la sombrita de la barba”, replicó la periodista tocándose justo la zona de la barbilla, mostrando su piel tersa y nada parecida a la del exministro socialista. Pero Terradillos no fue la única que vivió una ‘entrevista’ de Kike Quintana, dado que también habló con Marta Flich en el plató de GH Dúo o con Nacho Abad, de En boca de todos en Cuatro.

'TardeAR'.

Otro momento ‘tierra, trágame’ fue cuando Kike habló con Arancha Morales y Laila Jiménez, presentadoras de la edición matinal de Informativos Telecinco. Cuando una de ellas le enseñaba cómo funcionaba el teleprompter, este lanzó un comentario que provocó que su tía en plató le soltase un manotazo. “No te respeta nadie, por eso estás en el matinal”, le dijo.

Por supuesto, un vídeo en claro tono de humor que logró sacar más de una sonrisa a Ana Rosa. Eso sí Kike ya ha anunciado que habrá una segunda parte este jueves 7 de marzo, dejando la incógnita de qué presentador más habrá vivido un momento humorístico con el sobrino de la presentadora de TardeAR.