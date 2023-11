¿Kike Quintana es sobrino de Ana Rosa Quintana o es un actor? ‘TardeAR’ despeja las dudas de su parentesco

Kike Quintana apareció este miércoles en TardeAR en su habitual sección Fila Zero, donde repasa con ironía los contenidos del programa. Y comenzó mandando un mensaje tranquilo a la presentadora, que se sentó a su lado, en las gradas del públic. “Oye, no me voy a meter contigo todo el rato. Te voy a dar la enhorabuena, por haber conseguido que Maika Navarro esté peinada por una vez en un plato”, comenzaba diciendo Kike. La presentadora intentaba echar un capote a su compañera, diciendo que en Barcelona suele ir en moto. “Aunque vaya andando”, sentenciaba el colaborador.

A pesar de que en muchas ocasiones ambos han aclarado su parentesco (Kike es hijo del hermano de Ana Rosa), parece que todavía hay gente que duda que eso sea así. “Me escribe mucha gente porque se piensa que soy actor. Cómo debe estar el gremio para que piensen que soy actor, de actor tengo lo mismo que de abdominales”, comentaba el protagonista de Fila Zero. Incluso llegaron a preguntarlo en el plató, y poca gente levantó la mano confiada del parentesco.

“Yo pienso que creen que no hay nadie que la pueda querer, y estar aquí haciendo el mamarracho”, reconocía Kike. “¡De verdad, que es mi sobrino!”, insistía la presentadora. Para demostrar su relación familiar, mostraron una foto del pasado, con Kike de niño junto a Ana Rosa. “Yo creo que no había nacido ni Franco”, bromeaba el colaborador, sobre la antigüedad de la instantánea.

[Ana Rosa Quintana recomienda practicar sexo en ‘TardeAR’ después de oír a Lolita hablar del Satisfayer]

“Qué guapa estabas con esa cara que todavía le habían puesto ni la vitamina ni las cosas esas que os ponéis las famosas. Que ayer teníais una mesa, que eso era un museo del colágeno”, apostillaba Kike con su habitual ironía. “Yo tenía la misma cara de hogaza de pan”, decía sobre sí mismo. “Lo que se estropean los cuerpos...” reflexionaba Ana Rosa. “Fue hacer Veredicto e ir todo cuestabajo”, decía el sobrino de la presentadora, dejando claro que lo decía por él mismo, no por su tía.

En su repaso a los contenidos de TardeAR, ofreció imágenes el día antes, en las que se presentó la portada de Lecturas en la que aparecen el heredero al trono de Bélgica con Genoveva Casanova. Para enseñarla, el programa montó un teatrillo con un hombre enchaquetado dando vueltas en un coche, y llevando la portada en un maletín que trasladaba con unas esposas. “Habéis revolucionado la televisión del siglo XXI”, ironizaba Kike. “Eso se lo inventó Miguel Ángel (Nicolás), que a mí que me registren”, escurría el bulto la presentadora, que, sin dar muchos detalles, aseguraba que “este operativo tenía una explicación”, y es que la portada estaba embargada hasta esa hora.

Sigue los temas que te interesan