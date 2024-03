Berto Romero, harto de recibir "insultos" en su consultorio de Movistar Plus+: "No me hacéis daño"

A finales de febrero, Berto Romero dio una estupenda noticia, su consultorio, que era una de las secciones que tenía Andreu Buenafuente en Late Motiv, volvía a reabrirse como programa propio en Movistar Plus+. El humorista subía un vídeo a sus redes sociales en el que invitaba al público a enviarle sus consultas, en el que se abordarían las diferentes cuestiones con su característico tono de humor.

Sin embargo, lo que no esperaba el de Cardona era la cantidad de “insultos”, “eructos” y otras “cosas que no se pueden aprovechar” que le ha llegado al teléfono habilitado para recibir las preguntas del consultorio. Tal ha sido la avalancha, que el propio Berto Romero ha tenido que lanzar otro vídeo comentando no sólo lo poco edificantes que son esas bromas de mal gusto y sin gracia alguna, sino que el afectado es el encargado de filtras las preguntas.

“Una cosa sobre lo de El consultorio de Berto que no os dije y quizá no sepáis: los audios que enviéis pasan un filtro, no es una Inteligencia Artificial, es una persona que se llama Manel. Es él el que me filtra las que cree que no debo escuchar, porque son insultos, eructos y cosas que no se pueden aprovechar”, comienza comentando el humorista catalán en el vídeo.

[Berto Romero estrena ‘El otro lado’: “Nos hemos quedado atrapados en el fenómeno de ‘Ocho apellidos vascos’”]

“Lo digo porque, está bien que lo sepáis, si la idea era joderme el día a mí, hacerme daño o gastarme una broma, que sepáis que se lo estáis haciendo a él. Además, Manel es muy buena gente, no me lo estoy inventando. Hacerle daño a Manel es como golpear a una foca monje. Eso lo tenéis que saber y ya está”, proseguía.

A ello se suma una advertencia. Romero avisa de que el consultorio “se escuchará mal”. “La intención es que cuando veáis el programa os sorprenda lo bien que se escucha. Esto es solo un mecanismo psicológico para hacer que luego os guste más por la parte técnica”, argumenta, para evitar así sorpresas con el público.

La reapertura del consultorio en forma de programa autónomo es una de las grandes noticias para el humorista, que ve cómo se expande tras el éxito de Mira lo que has hecho y, especialmente, por la buena recepción de El otro lado, su último triunfo en la plataforma, ficción que nominada a tres galardones en la última edición de los Premios Feroz, incluyendo una candidatura a la mejor serie de comedia.