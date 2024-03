Los actores de 'Amar es para siempre' en 'La Resistencia' sacan a relucir la deuda pendiente de 'El Hormiguero'

Este miércoles 6 de marzo, a las 22:45 horas, se vivirá un momento histórico en Antena 3. Se emitirá el episodio final de Amar es para siempre. La veterana ficción se despide tras 11 años en emisión, siendo casi 20 si se cuenta también la etapa de Amar en tiempos revueltos. Su despedida es un cambio de ciclo, a la altura de lo que fue en su momento Cuéntame cómo pasó. Es más, sus protagonistas, se han paseado por programas de Atresmedia como Y ahora, Sonsoles.

El día del final de la telenovela, ambos conversarán con David Broncano en La Resistencia. Con lo cual, será en Movistar Plus+ donde a ambos intérpretes se les verá, coincidiendo con la emisión del episodio final. Esto no sería algo sorprendente si no fuese porque el formato estrella para promocionar una final así, El Hormiguero, no recibirá a sus protagonistas, sino al cantante Pablo López.

Sorprende, pero también confirma una especie de ley no escrita. Y es que, en estos 11 años de emisión, ninguno de los actores que ha pasado por la plaza de los Frutos ha ido a promocionar la ficción diaria al programa que presenta Pablo Motos. Es una curiosa excepción y no fue la única. Es más, esto recuerda a lo que sucedió con El secreto de Puente Viejo. Aunque de ese serial, que también marcó la manera en la que se entiende la programación de sobremesa de Antena 3, sólo Almudena Cid acudió como invitada para hablar de su personaje.

[El gran momento de ‘Amar es para siempre’ en Antena 3: así han mejorado sus audiencias con su recta final]

Llama la atención que ningún intérprete de Amar es para siempre no haya ido a divertirse con Trancas y Barrancas para hablar de la veterana ficción. Es sorprendente, porque es una de las producciones estrella de la cadena principal de Atresmedia. Más allá de polémicas, lo cierto es que se trata de una mala coincidencia, dado que hubiera estado genial ver a Itziar Miranda y Manu Baqueiro comentando ese último episodio y toda la historia de la serie con Pablo Motos.

Una cuenta pendiente que quedará para siempre. Ahora bien, también recuerda que las series diarias no tenían ese nivel de prestigio del que gozan actualmente. De hecho, a El Hormiguero sí que han acudido los protagonistas de Sueños de libertad, la sucesora de Amar es para siempre. Natalia Sánchez y Alain Hernández fueron a promocionar el inminente estreno de la producción que está triunfando en audiencias en la sobremesa de Antena 3 y están demostrando que el relevo era posible.

La presencia de Sueños de libertad en El Hormiguero, así como la gran première y promoción que ha tenido, recuerda cómo Amar fue la pionera. Su final coincide con cómo las series diarias ahora son sinónimos de prestigio y cómo el cuidado de guiones y técnico han provocado que sean las producciones más seguidas de las plataformas en streaming, como sucede también con Amar es para siempre.

Quizás Marcelino y Manolita eran tan populares en su momento, dado que venían del éxito de Amar en tiempos revueltos, que no era necesaria más promo. Ahora bien, se echa en falta que un programa tan importante y con tanta audiencia como El Hormiguero no haya invitado a los Asturianos.