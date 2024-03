Pablo López versiona el tema de Leonardo Dántes dedicado a Jorge Salvador tras soñar con él en 'El Hormiguero'

El cantante malagueño Pablo López ha acudido a El Hormiguero este miércoles. Para él no es una experiencia nada novedosa, pues lo ha visitado en otras ocasiones. Por eso, aseguró ir “en busca del peluco”, en referencia al reloj que regalan a los invitados que han ido más de 20 veces al programa. “Llevas 15, te faltan 5”, le apuntaba Pablo Motos en su bienvenida, y añadía que lo conseguirá cuando saque un disco más.

Con esta década en la música, Pablo López aseguró que se estaba “empezando a sentir importante”, y describió su proceso creativo. Para él las canciones son entes, y señaló, por ejemplo, que Tu enemigo lo ve como “un tío grande, pero buena persona”, y que “El patio es humo”. Al hablar de cómo compone, que resultó confuso, una de las hormigas bromeó preguntándole si eran buenas las setas que le había regalado.

“Cuando pertenecen al público las canciones se vuelven cabroncillas, ya no son tuyas”, afirmaba el invitado, que no suele enseñar las canciones hasta que no están terminadas. Y es que cuando pregunta a quien corresponda qué haría en una canción sin acabar “la gente se lo toma en serio y se encargan de desmontártela entera”.

Su actual gira la está haciendo por teatros y auditorios. “Es vital, están hechos para la música”, afirmaba Pablo López, que valora que en estos espacios “el silencio es total”, y la oscuridad le permite cantar los temas de una manera diferente a cuando lo hace, por ejemplo, en una plaza de toros.

La charla continuó con Pablo Motos preguntando por los sueños del invitado, que suelen ser bastante particulares, tal como le había contado en otras ocasiones. Esta vez describió cómo una vez soñó que Ancelotti le dejaba en el banquillo, y también detalló otro sueño en el que su abuela le estaba haciendo macarrones junto a Freddie Mercury, si bien el vocalista de Queen era “de cartón. “El cerebro no da para tanto”, bromeaba al respecto.

Sus sueños no quedan ahí: también ha soñado que Jorge Salvador, productor del programa, era coach de La Voz. “Me ha pasado dos veces. Me da miedo, tío, me dan ganas de darle al botón e irme a mi casa”, decía con humor. A raíz de esto, Pablo Motos le propuso que cantase el tema que Leonardo Dantés dedicó a Jorge Salvador, pero que lo interpretase a su manera, no con la melodía normal. “Te han hecho un homenaje en vida”, bromeaba el presentador, al acabar la interpretación. Pablo López se comprometía, entre risas, a cantarla en un concierto si acude el propio Jorge Salvador.

A su manera, @PabloLopezMusic le canta a Jorge Salvador su canción #PabloLópezEH pic.twitter.com/lBHB3gFU3j — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2024

En la conversación, Pablo López también habló de su admiración hacia Isabel Pantoja, y en concreto, a su disco Marinero de luces. Contó que tenía una cinta que oía en su radio infantil, y que el aparato se rompió. Su abuelo abrió el aparato “y yo pensaba que iba a salir Isabel Pantoja de la radio. Un discazo tremendo”, afirmaba.