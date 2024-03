El 'affaire' de Zaira de 'La isla de las tentaciones' con uno de los solteros de la edición y del que muy pocos se acuerdan

La isla de las tentaciones afronta su recta final y lo hace por todo lo alto y con una doble emisión. Este martes y miércoles —y en vísperas del reciente estreno de Supervivientes— la cadena ha decidido incorporar a su parrilla dos entregas en una misma semana. El programa llega al final y lo hace con las hogueras finales a la vuelta de la esquina. Sin embargo, antes de las últimas decisiones, los telespectadores están pudiendo disfrutar de los mejores momentos que los concursantes están dando en las últimas entregas.

Este mismo martes, Telecinco emitió un programa cargado de momentos impactantes y que han dado mucho de qué hablar, como el del asalto de Marieta a la villa de los chicos. La concursante no pudo resistirse a la tentación de salir corriendo y logró llegar hasta la casa en la que se hospeda su novio Álex con las solteras. A pesar de que la joven consiguió acceder a la villa, el resto de concursantes acabaron frenándola y no fue capaz de ver cara a cara al que todavía es su novio, a pesar de las infidelidades de ambos.

Sin embargo, Marieta no ha sido la única protagonista de la semana. Otro de los nombres que más ha sonado ha sido el de Zaira, una de las solteras de la villa de los chicos. La joven se ha convertido con el paso de los programas en la gran tentación de David, el novio de María. Y no solo eso. Su nombre ha sido uno de los más sonados después de asegurar a Sandra Barneda que durante una noche junto a David había habido "tocamientos íntimos".

Zaira durante su estancia en la villa. Telecinco

Por este motivo, Zaira protagonizó un 'encontronazo' con María durante la hoguera de solteras al contar una versión muy diferente de lo que realmente había sucedido en Villa Playa. "Me ha dicho que lo de 'Arbolito' le da igual porque ella se está dejando llevar con Álvaro. Le he dicho que quieres salir con ella y se ha rayado", le dijo a David a su llegada la villa.

Sus declaraciones han hecho tambalear los cimientos de la relación entre David y María. Sin embargo, habrá que esperar al final del programa para conocer cuál es su decisión final y si regresan a España juntos o separados. Zaira se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la edición. Su confesión sobre una supuesta relación con Rauw Alejandro mientras estaba con Rosalía le hizo estar en boca de todos durante las primeras entregas.

[Cuándo emiten 'La isla de las tentaciones': esta es la nueva fecha para la doble emisión del programa en Telecinco]

Sin embargo, muchos no se acuerdan de que Zaira fue un rostro muy conocido en Mujeres y hombres y viceversa, programa en el que participó como pretendienta. Y lo que mucho menos recuerdan los telespectadores es que la joven acudió al programa para conquistar a un soltero de esta edición que en aquel momento ocupaba el trono. Se trata, nada más y nada menos, que de Napoli.

Todo sucedió en el año 2019, cuando Zaira irrumpió en el programa para conquistar al italiano. Su primera intervención fue incendiaria. Y es que la joven atacó a sus rivales asegurando que no tenían glamour. "He visto que has bajado pisando más fuerte que ninguna de las pretendientas", le aseguró el italiano tras su llegada.

Zaira y Napoli durante su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa'. Telecinco

A pesar de que le gustó, Napoli aseguró a la joven que estaba muy avanzado con el resto de chicas. Sin embargo, al igual que con David, Zaira no se rindió y luchó hasta el final. Pero pocas horas después de su primera cita, Napoli acabó dejando el trono tras salir una confidencia suya y Zaira tuvo que decir adiós a su experiencia en el programa.

Napoli se ha convertido en otro de los concursantes con más protagonismo de la edición. El italiano, que ya participó en el reality el año pasado como tentador de Naomi, ha regresado a República Dominicana. En esta ocasión lo ha hecho conquistando a Ana, la pareja de Borja. Y es con este último con el que ha protagonizado momentos de tensión durante las hogueras de solteros.

"Eres un guarro, por un calentón vas a perder a una mujer, la has perdido ya. En tres años y medio no has tenido la conexión que he tenido yo con ella. No has sabido darle el trono a una reina que lo merece", le dijo el italiano a Borja. Habrá que esperar para conocer si, finalmente, Ana decide continuar con su pareja, seguir conociendo a Napoli o regresar a España sola.